Fue un crimen lo que hicieron con nosotros: Hermano Joel

Mientras que actores sociales insisten que la liquidación sea conforme lo establecen los Contratos Colectivos de Trabajo, el ex obrero de la planta dos de Altos Hornos de México Joel Martínez Gaytan, dice que es muy difícil que eso se pueda lograr porque la ley es la ley.

Incluso calificó como "crimen" lo que hacen con ellos, no es posible que por más de 30 años de servicio, solo se le quiera entregar 400 pesos cuando esperaban una cantidad acorde a lo que marcan los CCT pero en este caso la Ley de Quiebras es clara cuando se manejan cifras.

"Nos partieron toda la vida, es irónico que nos quieran dar una pequeña cantidad en cierta forma una bofetada, la Presidenta Claudia Sheinbaum, nada puede hacer porque la ley es la ley y así se tiene que entender, además ya no se ha dicho cuando empieza el remate de los activos" recordó.

Dijo que el anterior presidente López Obrador fue el responsable de la quiebra de AHMSA, pudo hacer muchas cosas y evitar el cierre pero desafortunadamente no quiso ayudar a miles de familias afectadas por el cierre y que arrastra un sinfín de problemas económicos, sociales y familiares, lamentó

Por otro lado, la realidad en el IMSS no se puede ocultar, es el caso del ex obrero de la planta Dos de Altos Hornos de México José Efrén Rivera de Alba, quien tiene 20 días hospitalizado y a pesar de que requiere cirugía, no hay programación por la falta de aire acondicionado.

"Junto con ese problema también registramos otro, el interior de la clínica siete es un horno, con temperaturas de hasta 50 grados, lo que refleja el abandono total en que se encuentra la institución es imposible seguir encamado en espera de que se reinstale el aire acondicionado" señaló.

Dijo que por accidente del hogar sufrió lesiones en sus dos piernas y una mano, requiere operación pero la respuesta es la misma no hay condiciones para ello, no se pueden programar cirugías porque es un riesgo, los quirófanos no se pueden utilizar por falta de aire acondicionado.

Señala que le presentaron una opción de tras trasladado al hospital de Ciudad Acuña, pero hasta la fecha no hay nada en concreto, son decenas de pacientes que se encuentran en lista de espera para cirugía, lo malo es que no conocen cuando regresa el aire acondicionado, mientras eso no ocurra no habrá cirugías.

La realidad es fuerte pero no se puede ocultar nada, los pacientes y trabajadores viven muchos problemas, tienen que llevar su abanico para medio mitigar el calor, pero es imposible, lo peor que se dice que serán de seis a ocho meses para que se tenga el servicio de aire acondicionado.

Por su parte presidentes de cámaras empresariales también hacen suyo el problema y piden que cuanto antes se resuelva son conscientes de que los pacientes deben recibir atención y servicio al cien por ciento, lamentablemente por las condiciones del hospital eso es imposible de lograr.

Los dirigentes sindicales también hacen lo propio y piden solución al serio problema la clínica hospital es un horno en donde la temperatura es cercana a los 50 grados lo que da una clara idea del problema, hay temor entre pacientes de sufrir otras enfermedades por las inhumanas condiciones en que se encuentran.

Ojalá y la Comisión de Derechos Humanos haga lo suyo e intervenga, no pueden esperar que se presenten enfermedades por soportar la elevada temperatura, la actuación debe ser inmediata no esperar aunque se dice que se trabaja en ese problema la verdad es que nadie cree, y es real.

