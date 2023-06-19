FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco tensa al seguir el mismo estado de Altos Hornos de México, los trabajadores en espera de que cuando menos se les deposite una semana y hacer frente a sus gastos, sobre todo aquellos que tienen hijos que van a egresar de sus estudios de todos los niveles.

No hay duda que todo sigue entrampado que impide a los trabajadores de 60 y más salir bajo el sistema de retiro voluntario, es que dicen que quien debe autorizar su salida es la jueza que lleva el expediente de quiebra, que ella y el sindico son los que tienen en sus manos esa salida.

Por esa razón pese a todos los intentos de la dirigencia sindical de conseguir la autorización nadie responde, incluso obreros de ese segmento de edad, piden que se presenten al juzgado a platicar con la jueza y le digan que autorice la salida, que nada se pierde con acudir en el pedir está el dar.

Ojalá y se consiga algo bueno porque es la manera en que pueden hacer sus trámites y recibir la pensión que es automática, además tendrían dinero mensual para hacer sus compras y cubrir gastos, la verdad un poco pesado el asunto pero los que conocen de esto dicen que así está la cosa.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, en serio que para aligerar un poco el ambiente social, es bueno recordar que siempre hay un buen motivo para seguir adelante, recordar que por sobre todas las cosas nunca se olviden de Dios, adelante con la lectura.

Leyendo a Sir Ken Robinson encontré estas palabras que dijo en un Foro Mundial sobre el Talento: “Tengo el firme convencimiento de que la mayoría de los adultos no sabe cuáles son sus talentos ni sus habilidades innatas. Y esto nos ocurre porque el talento suele estar marginado, no nos hemos preocupado por él”.

Este Caballero inglés, afirmó rotundamente que “es falso que el talento se tiene o no se tiene, que se desarrolla en pocos ámbitos y que sólo está presente en algunas personas. Yo creo que todos lo tenemos, pero tan sólo nos falta cultivarlo. En el momento que lo hagamos repercutirá en el desarrollo de nuestra sociedad”.

Eso me recordó la parábola de Jesús acerca de los talentos, a cada uno de nosotros se nos dio talentos y hay que cultivarlos sin temor alguno para ser hallados buenos administradores de lo que Dios nos ha dado.

Creo que muchos no están disfrutando de la vida porque no están usando sus talentos, y no usan sus talentos porque sus pensamientos son lineales o convencionales. Necesitas pensar diferente, pensar fuera de la caja.

Recuerda esto: “Si sigues pensando de la misma manera seguirás viviendo en la frustración”

Gracias a que dejaron de ser pensadores convencionales y se convirtieron en pensadores de posibilidades podemos viajar por el mundo en cuestión de horas, ir a una convención o ir de vacaciones a cualquier lugar, recibir un paquete de un día para otro.

Ahora te pregunto ¿Qué es lo que crees que no puedes hacer? Atrévete a soñar, elévate y alcanza tus sueños. Dios te ha dado talentos que debes multiplicarlos para ser hallado fiel. Con esos talentos comienza a pensar de manera creativa como puedes hacer la diferencia en el mundo de hoy. Creo que los mejores inventos están por crearse, los mejores negocios están por darse, las mejores canciones, y otros tantos regalos están por abrirse de parte de personas como tú y como yo que nos atrevimos a salirnos del molde de depensamiento

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Bonita reflexión verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana