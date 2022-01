FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será la primera del año, en el aspecto sindical será movido el ambiente por aquello de que regresan trabajadores en busca de un anticipo a cuenta de salario ya están gastados y pues enero con la famosa cuesta aumentan las necesidades en el hogar.

En este sentido el dirigente de la Federación Frontera de la CTM Mario Dante Galindo Montemayor, exhortó a familias a actuar con prudencia por aquello de que las casas de empeño y financieras van por todo para facilitar recursos pero deben entender que es riesgo por completo.

Por principio la tasa de interés es muy elevada, un préstamo por cinco mil pesos se convierte en deuda de hasta 20 mil pesos, además semana tras semana devora parte del ingreso familiar, hasta por cinco años tienen que destinar parte del salario para pagar el préstamo.

Las casas de empeño también actúan de esa manera, prestan muy poco por la prenda, descuentan el primer pago y por si fuera poco los obligan a contratar un seguro que según dicen es por si hay robo o incendio el seguro paga, pero es un robo a lo descarado, por ello actuar con prudencia, no hay de otra.

Y hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión muy acertada por este inicio de año, siempre es bueno recordar que la fe mueve montañas, que en los días de desconcierto no se debe perder la fe, eso les ayudará en este transitar por la vida.

Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia está en Hebreos 11, es el capitulo de la fe y lo que llama poderosamente mi atención es que por la fe muchas personas...conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido...

¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué no estoy alcanzando mis sueños?

Una de las razones es por nuestra incredulidad, por la duda, por el miedo, por nuestra poca fe en las cosas que emprendemos. Es poderoso lo que dice Jesús: "Les aseguro que si alguno le dice a este monte: "Quítate de ahí y tírate al mar", creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá."

Nuestros sueños no podemos alcanzarlos cuando en nuestro corazón no hay fe. Si tu no crees en tus sueños nadie más va a creer en tus sueños. Si tú dejas que los temores crezcan en tu vida, tu mismo te habrás impedido de lograr tus sueños.

El verdadero éxito viene de adentro, de lo interno y se manifiesta en lo externo. La batalla comienza desde adentro, todo lo ganas desde el corazón. Tú debes estar convencido de que ese sueño que Dios puso en tu corazón es real. La fe es saber que lo que esperas ya está hecho. Es una convicción, no una exageración.

No se trata de convencer a los demás, es estar convencido de que puedes lograrlo. Es tomar acción por lo que esperas que suceda. Es confiar en el señor, que siempre está a tu lado con fe y oración se pueden vencer todos los obstáculos que en ocasiones la vida nos pone, así que adelante con esa fe.

Que cosas esperas que sucedan en tu vida hoy, que pasos vas a dar para que sucedan, es tiempo de dejar de pensar con una mentalidad de langosta y comiences a pensar con una mentalidad de gigante que puedes alcanzar la tierra prometida, les digo que somos más grandes lo que pensamos, que Dios nos diseño para ganar, para grandes cosas

Estimados lectores si hay cosas que no están logrando en tu vida, matrimonio o en tu trabajo o negocio probablemente es la falta de fe, la duda está presente y no puede avanzar, recuerden la fe autentica debe ser definida y libre de toda duda, por ello les digo es el momento en el que duden deja de ser fe.

Bonita reflexión de inicio de año verdad

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..