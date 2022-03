FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será movida en el aspecto sindical, en las dos secciones del democrático arrancó la campaña electoral, en la 147 hay tres aspirantes, mientras que en la 288 dos, pero la raza ya definió su voto, prácticamente el Látigo, es Secretario General, al menos así dicen los que conocen.

Un punto importante es la postura de Leija que prácticamente les dijo el que pierda tiene que sumarse, seguir dentro de la vida sindical, por esa razón deben de estar preparados mentalmente para reconocer el triunfo o la derrota, recordar que los trabajadores serán los que tengan la decisión en sus manos.

Otro aspecto es un pacto de civilidad entre los contendientes, a final del juego volverán a ser compañeros, vivirán en Monclova, entonces no tiene caso pelearse o agredirse, esos tiempos ya pasaron a la historia, forma parte del negro pasado de esta organización sindical minera.

Por lo tanto lo que resta es esperar como se conducen, recordar que no son enemigos, que el enemigo se encuentra en frente, acechando para ver la manera de dividir a los obreros, claro siempre con la mente puesta en las cuotas de los trabajadores y extorciones a patrones, así que mucho ojo sobre todo los más jóvenes.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la verdad muy amena y cierta, sobre todo cuando dice que el fracaso se puede convertir en éxito, que es cuestión de analizar los puntos que nos dice, así que adelante con la lectura apreciados lectores.

Hace mucho tiempo, Harold Sherman escribió un libro titulado How to Turn Failure Into Success, (¿Cómo convertir el fracaso en éxito?), en el que da un «Código de Persistencia».

Si usted se da por vencido muy fácilmente escriba lo que está a continuación y léalo a diario:

Nunca me daré por vencido mientras sepa que tengo la razón, creo que todas las cosas obrarán a mi favor si me sostengo hasta el final, tendré ánimo y no desmayaré frente a las probabilidades, no permitiré que nadie me intimide ni me separe de mis metas, lucharé para vencer todos los impedimentos físicos y las contrariedades.

Trataré una y otra vez, y todavía una vez más para realizar lo que quiero, obtendré fe y fortaleza al saber que todos los hombres y mujeres con éxito lucharon contra la derrota y la adversidad, nunca me rendiré al desaliento o la desesperación no importa con qué obstáculos aparentes me enfrente.

"Enfrentarse al futuro con métodos del pasado es perder el gozo del presente" muchas personas actualmente viven en un pasado que no les permite avanzar, viven lamentándose de las cosas que no hicieron y no pudieron lograr, eso lejos de ayudarlos los mantiene paralizado.

Lo mas triste es que cada uno tuvo la oportunidad de elegir y sin embargo hoy se dan cuenta que eligieron mal y piensan que no hay solución. Algunos se lamentan de su matrimonio que tienen varios años y hoy se están separados, pero fue por no tuvieron el valor de enfrentar las cosas

Estimados lectores siempre deben tener en mente que no es posible rendirse ante las adversidades las debilidades se pueden convertir en fortaleza, es cuestión de poner en práctica los consejos arriba marcados, recuerden que siempre es posible resurgir y salir adelante en todo.

ay nuevos caminos en este día. Hay nuevos senderos que se abrirán para ti. Pero si dejas que tus ojos se empañen de lágrimas demasiado tiempo, ella te impedirán ver lo que necesitas. Recuerda la base de todo éxito está en poner nuestra confianza en Dios y saber que solo él nos puede llevar al lugar correcto y en el tiempo correcto. En medio del fracaso que encontramos en el camino al éxito, Dios es nuestro socorro.

Hermosa reflexión verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana..