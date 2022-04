FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco movida en el aspecto sindical, tomando en cuenta que fueron cuatro días de asueto para el personal que labora en los recintos sindicales así que todo apunta que llegarán obreros a tratar diversos asuntos, sobre todo en el tema de anticipos a cuenta de salario.

También será posible conocer si hubo fuerte ausentismo laboral o los obreros siguieron de largo, hubo quienes solicitaron permiso por dos o tres días y salir a disfrutar con la familia los días santos, al menos es lo que se escuchó decir entre la raza, que acudió a celebraciones santas.

Del resto de las industrias y empresas, al menos la mediana y pequeña empresa optaron por dar descanso a su personal, claro a modo de anticipo de vacaciones, eso es bueno impide crezca el ausentismo, los trabajadores tuvieron oportunidad de descansar en familia y hasta meditar en el significado de la vida.

Entonces todo listo para reanudar actividades de manera normal, por la 147 esperan que surjan noticias sobre la reapertura del Alto Horno Seis, y el BOF, la verdad de manera oficial no se ha dicho nada pero líderes empresariales ya dijeron que conocen ese proyecto de AHMSA, así que a esperar.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta hermosa reflexión, la verdad muy amena la lectura sobre todo por el mensaje que va implícito, si se detienen a analizar, encontrarán que las recomendaciones siempre son buenas, así que adelante con la lectura.

Hay momentos en la vida en que sabemos que queremos cambiar, ir a algún lado, hacer algo importante pero no sabemos cómo. Pues traigo buenas noticias: les voy a dejar unos puntos que debes dejar de hacerte a ti mismo para poder lograr esas grandes cosas para las que estás destinado. No es una lista de cosas por hacer, son cosas que todos debemos dejar de hacer. Necesitamos dejar espacio a las nuevas y mejores cosas de la vida.

Deja de pasar tiempo con las personas equivocadas, La vida es muy corta como para gastarla junto a personas que succionan tu energía y felicidad. Si alguien te quiere en su vida, harán espacio para ti, no deberías pelear por un lugar. Nunca jamás insistas con alguien que te pasa por alto. Recuerda que los verdaderos amigos no son necesariamente aquellos que se quedan contigo en los buenos tiempos, sino los que permanecen en las peores situaciones.

Deja de huir de tus problemas, ¡Enfréntalos! No será fácil, nadie es capaz de salir ileso de todos los problemas. No siempre se puede salir instantáneamente de un problema cuando se presenta, no estamos hechos para eso. De hecho, lo normal es que sintamos tristeza, enojo, dolor, incertidumbre, derrota. Este es el propósito de la vida: Enfrentar los problemas, aprender de ellos, adaptarse y, finalmente, resolverlos con el paso del tiempo. Es lo que nos convierte y moldea a lo largo de la vida.

Deja de mentirte, Puedes mentirle a cualquiera en el mundo, pero no puedes mentirte a ti mismo. Nuestra vida mejorará sólo cuando aprovechemos las oportunidades y la primera y más difícil es ser realmente honestos con nosotros mismos.

No dejes tus propias necesidades para lo último, la cosa más temible es perderse a si mismo mientras amas a alguien más olvidándose de lo especial que es uno mismo, esto no significa que dejes de ayudar a otros, sino que debes ayudarte a ti mismo, si existe un momento para seguir tu pasión, ese momento es justo ahora.

Deja de intentar ser alguien que no eres, uno de los grandes retos de la vida es ser uno mismo, en un mundo que quiere que todos seamos iguales, siempre habrá alguien más listo, más guapo, más joven o más viejo pero nunca serán tu, jamás cambies para atraer a las personas, se tu mismo y las personas correctas te amaran por ello.

Bonita reflexión, verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana