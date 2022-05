FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy inicia será un poco movida por dos aspectos primero mañana la celebración a la Madre, dos el sábado en la 288 podría celebrarse la asamblea en donde los trabajadores acepten el ofrecimiento salarial de Altos Hornos de México, y a recibir su lana el Fondo de Pro huelga.

Entre los obreros se corre el comentario de que ya quieren se les entregue las utilidades pero aún no se publica la lista en todos los departamentos mientras eso no ocurra no se puede decir fecha para la millonaria derrama económica, pero de que es interés general de eso no hay duda.

Cuestión de esperar que la empresa notifique a la dirigencia sindical sobre ese concepto y que cada trabajador conozca lo que recibirá por dicha prestación anual, se pensaba que sería antes del diez de mayo pero no hubo tal, además la Ley Federal del Trabajo estipula que vence el último día de mayo.

Total que a la raza no le queda otra más que esperar, por la 288 los obreros tendrán su buen fajo de billetes, y después viene la entrega de utilidades, muy buenos días para todos los que laboran en la planta dos, dos ingresos extras que beneficiara a la economía de las familias, de eso no hay duda.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte la reflexión semanal muy acertada por cierto en estos tiempos de angustia en cierta forma temor por la pandemia que en realidad poco a poco empieza a ceder, por ello la importancia de seguir aplicando los protocolos sanitarios.

Vivir es vibrar cada instante, ante la emoción de percibir la maravilla de la creación que nos rodea, es entender que cada minuto que transcurre no volverá, es atraparlo intensamente, porque forma parte del tiempo que sabemos que ha quedado en el ayer. Es saber dar lo mejor de nosotros, es vibrar en la bondad y llevar a su máxima expresión nuestra capacidad de ser.

Vivir es gozar los momentos bellos y desafiarse a sí mismo ante las adversidades.

Es aprender más cada día, es evolucionar y cambiar para hacer de nosotros un ser mejor que ayer, un ser que justifica su existir, es amar intensamente a través de una caricia, es escuchar en silencio la palabra del ser amado.

Es perdonar sin réplica una ofensa, es aspirar la presencia del otro, es besar con pasión a quien nos ama, contemplar apaciblemente la alegría de un niño, escuchar al adolescente aceptando sus inquietudes sin protestar, acompañar con gratitud la ancianidad en su soledad.

Es comprender al amigo ante la adversidad y aunque se tengan mil argumentos para contradecirlo o justificarlo finalmente lo que sigue es escucharlo, es tener la plena capacidad de regocijarme ante sus triunfos y realizaciones que por voluntad a logrado salir adelante.

Vivir es sentir que nuestro existir no fue en vano y en la medida que nos atrevemos a dar lo mejor de nosotros en cada momento lograremos manifestar la grandeza de nuestra alma para amar, para apreciar la vida, para vivir intensamente los dones que el señor no da.

Vivir es vibrar y sentir, es amar y gozar, es observar y superar, es dar y aceptar, es comprender que nuestro tiempo es lo único que poseemos para realizar plena e intensamente todo nuestro ser, es vivir en Dios por Dios a través de Dios y para Dios eso es vivir.

Por último estimados lectores, mi sugerencia es que vivan cada segundo, que vivan a plenitud en la gracia de Dios, y siempre recordar que el señor estará con nosotros todos los días, que Dios quiere lo mejor para todos y cada de sus hijos, que Dios quiere que tengamos una vida amorosa para todos.

Bonito mensaje Verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana...