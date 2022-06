FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy inicia será un poco tranquila en el tema sindical, hay que recordar que hoy lunes ex trabajadores de AHMSA reciben su liquidación, en honor a la verdad ya lo merecían, es cierto se hacen fuertes con la pensión, pero el finiquito es derecho que tienen por su antigüedad.

De acuerdo a la programación hoy inicia ese proceso, que concluirá con el mes de junio, y pues es buena noticia, lo anterior porque eso quiere decir que la empresa avanza en su recuperación, que crece el flujo de efectivo, por lo tanto traerá sus beneficios a la economía regional.

Por otro lado el incendio en las instalaciones del Estadio AHMSA, es una llamada de atención, ya es urgente que se reabran y s pongan a disposición de deportistas que y la sociedad en general, las instalaciones se encuentran en completo abandono, incluso no hay guardias, eso puede convertirse en problema.

Cuestión de analizar el tema empresa y sindicato, es mejor que las instalaciones se encuentren en activo, cientos de deportistas van a utilizaras acompañados de sus familias, después de dos años sin acciones deportivas todo quieren que se regrese a la normalidad, vamos a ver que sigue.

Y hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonita reflexión, con la esperanza de que les apoye en este transitar por la vida, que en ocasiones se complica pero con Dios a un lado es más fácil encontrar solución adelante con la lectura por favor.

"Renunciar a tus sueños es matar la vida" ¿Estás obteniendo lo que quieres de la vida? ¿Qué es lo que quieres de la vida?. Uno de mis versículos de la Biblia está en Juan 10:10 donde Jesús dice: "Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" y es interesante que ese mismo versículo dice que "el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir".

La vida en abundancia tiene que ver con una vida plena, de paz y propósito. Si tú no estás experimentando la vida en abundancia es porque alguien te ha robado y destruido tus sueños. Todos anhelamos lo mejor para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros negocios.

No conozco ninguna persona que me diga que desea lo peor para su vida, muchos exclaman "¡No veo luz!" o "¡No pego ninguna!" y en su corazón solo hay un clamor "¿Cómo salgo de esta cisterna o de este lodo?". A nadie le encanta estar viviendo así con un sentido de insatisfacción, de derrota y de amargura porque no han sido diseñados para eso.

¿Qué clase de vida quieres experimentar? ¿Quiéres un nuevo comienzo en tu matrimonio? ¿Quiéres crecer en tu ministerio o en tus negocios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios?

Dios quiere darte cosas buenas, quiere siempre lo mejor y para que ocurra es importante tres cosas, pedir, buscar y encontrar, muchos se quedan sin el pedir, pero no salen a buscar y por esa razón no encuentran

El buscar y el encontrar tiene que ver con el accionar de tu vida, tienen que tomar acción en tu vida, hay que dar pasos que te lleven a la vida que buscas, recuerden si tienen sueños para su vida pero no van tras ello se quedan estancados

Por ello estimados lectores los invito a buscar a Dios y conectarse sus sueños, hay promesas que en los últimos días están marcados por los sueños y visiones, recuerden hoy es el mejor día para retomar sus sueños y comprometerse para alcanzarlos y vivir la vida abundante que DIOS no ha dado.

Hermoso mensaje, verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana..