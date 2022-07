FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco tranquila en el ámbito sindical, se comenta que los trabajadores de 60 o más años de edad siguen inquietos, insisten en conseguir su retiro Voluntario, incluso no se descarta que regresen a la se sindical a pedir respaldo de la directiva sindical.

Pero la verdad como se encuentran las cosas es un tanto pesado que les autoricen su salida, la empresa sigue con sus vaivenes unos días bien, otros más o menos pero algo muy importante, le mete lana a la rehabilitación y mantenimiento de equipo, con ello se garantiza la operación en producción.

Al mismo tiempo que se dan garantías para que no se presenten accidentes por fallas en el equipo un punto en donde todas las empresas ponen atención, esa es la razón por la cual la situación financiera de la gran empresa sigue pesada, pero lo mejor es que sigue en operaciones y conservando los empleos.

Veremos que sigue en el transcurso de la semana sobre todo con esos trabajadores que ya cumplieron su ciclo laboral en activo por lo tanto quieren irse y disfrutar su pensión, de que regresan de eso no hay duda aunque se insiste aún no hay un plan en específico para su salida.

Y hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte la reflexión semanal, la verdad no acertado el comentario y la sugerencia que deja a los lectores, es cuestión de analizar el contenido, con calma y poner en práctica la lectura, así que adelante y mucho éxito.

Uno de los enemigos del éxito es la falta de entusiasmo, y habitualmente las personas pierden el entusiasmo cuando caen en la rutina. Se dice que una rutina es una costumbre arraigada o un hábito adquirido por mera práctica que permite hacer las cosas sin que yo pueda razonarlas, algunos la llaman hacer las cosas de forma automática.

No quiero decir que las rutinas son malas o que sean buenas, todo dependerá de la mirada y el entorno donde te desenvuelvas. Lo que sucede muchas veces es que cuando entras en rutina pierdes el entusiasmo y no disfrutas la vida, y al no disfrutar la vida no alcanzas tus objetivos, tus metas, tus sueños.

Me han escrito personas, como también he hablado con otras que me dicen que sus vidas, sus matrimonios o sus trabajos han caído en la rutina y están viviendo sin entusiasmo. ¿Eres tu de esas personas que dicen estar cansadas, aburridas, desilusionadas, fastidiadas?

Hay quienes piensan y estoy de acuerdo, que para romper con la rutina hay que despertar la pasión. Sin pasión o entusiasmo no podremos lograr nada grande ni extraordinario en nuestras vidas. En cada una de las personas hay un toque de grandeza que no puede ser activada hasta que activemos la pasión, hasta que generemos entusiasmo en las cosas que hacemos.

Un entusiasmo genuino es capaz de transformar las crisis en oportunidades. Te lleva a hacer lo imposible, a esforzarte más por lo que quieres. Te da inspiración para tu matrimonio o tu trabajo. Una persona entusiasta puede superar todos los obstáculos o circunstancias que se le presentan en el camino. El entusiasta es como ese poeta que

Tú puedes revivir la pasión o entusiasmo respondiendo a las preguntas: ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué quieres hacer en tu tiempo libre? ¿Qué harías si supieras que no vas a fracasar? ¿Cómo puedes hacer tu matrimonio apasionado? ¿Cómo puedes hacer de tu trabajo un lugar divertido? Si puedes responderlas te vas a encontrar con la pasión. No tengas miedo de responderte y ponte en acción. La vida es un viaje para disfrutar.

Hoy es el mejor día para comenzar a disfrutar la vida, para llenarte de entusiasmo y contagiar al mundo con el gozo que Dios ha puesto en tu corazón. Tú puedes alcanzar tus sueños. Así que mucho éxito

Buena reflexión verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana