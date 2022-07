FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco tranquila en el tema sindical, y para el jueves si no hay cambio en la jugada los trabajadores de AHMSA reciben el medio ahorro, con ello se espera reactivar parte de la economía regional que en realidad sigue a la baja hay poca movilidad.

Uso dicen que por la Feria de San Buena, otros que por el constante incrementos de precios sobre todo de la canasta básica, lo cierto que la cosa para el sector comercial sigue mal, por ello con la entrega del medio ahorro se dan condiciones para ajustar las cosas, cuestión de esperar al jueves y los días que siguen.

Por otro lado el vocero de la 147 Carlos Garza, reitera su exhorto a trabajadores de cuidarse, señala que un descuido puede convertirse en contagio por Covid-19 por ello lo mejor es seguir aplicando los protocolos sanitarios que ordenan autoridades sanitarias sobre todo la sana distancia y el uso del cubre bocas.

La verdad mucha gente se relajó y le vale, pero las estadísticas sobre contagios no mienten es una realidad que el virus sigue merodeando en el mundo, por lo tanto lo correcto es no olvidar que la pandemia no cede terreno, al contrario sigue cobrando víctimas al reportarse decesos.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonito mensaje, la verdad muy ameno, es cierto eso ocurre con mucha frecuencia por lo tanto lo correcto es estar cerca de personas agradables, hacer a un lado lo que hace daño, pero es mejor analizar la lectura de hoy.

Basta un solo día sin sacar la basura para que al poco tiempo comencemos a experimentar las desagradables consecuencias de nuestro olvido. Toda clase de insectos y plagas se sentirán atraídos por el infaltable mal olor provocado por la basura ya en estado de descomposición.

Del mismo modo nuestro corazón que es la casa de Dios, donde habita el Espíritu Santo se puede llenar de basura, y hasta podemos estar con una terrible apariencia y mal olor, sin siquiera darnos cuenta por esa razón siempre tenemos que estar al pendiente y retirar la basura que en ocasiones acumulamos.

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:14-15 (RV 1960)

La amargura el odio y el resentimiento son la basura que frecuentemente contamina el alma. No podemos olvidar algún hecho que nos ha sucedido y lamentablemente como está pasado, ya está trascendiendo. Esto no solo nos contamina a nosotros mismos sino que también a los que nos rodean, quienes seguramente nos ven que actuamos de manera diferente.

Cuando tengamos una bolsa de basura, lo mejor que podemos hacer es botarla inmediatamente donde corresponde. Así como sería ilógico empeñarnos en guardar la basura en nuestra casa, de igual manera nos equivocamos al guardar dentro nuestro corazón esos comentarios, chismes, mentiras, o palabras que nos hicieron daño y las repetimos una y otra vez en nuestra mente, les damos mucha importancia cuando son solo una bolsa de basura que están ensuciando nuestra alma.

Dios te pide que sigas la paz y la santidad puesto que ésta basura es un estorbo para ti. La "Paz", para que arregles los problemas que pudieras tener en tus relaciones interpersonales y la "Santidad", para que puedas limpiar tu casa. Recuerda que solamente viviendo en santidad veremos al Señor.

Es tiempo de limpiar tu casa, no te quedes con la basura que sigue contaminando tu vida, Dios quiere darte una vida abundante, para ser libre de las ataduras del pasado, el odio y la amargura.

Bonita reflexión verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..