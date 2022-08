FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy inicia será un poco tranquila en el tema sindical, salvo que ocurra algo extraordinario, la raza de AHMSA aún sigue de compras, afortunadamente no hay quejas sobre extorciones o intentos, eso quiere decir que los responsables de esos actos como que ya entendieron ya no es fácil encontrar incautos.

Por el lado oficial, el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, recuerda que el costo de la energía electica es pesado, por lo tanto hay que actuar con cautela al momento de encender los aparatos de aire sobre todo los llamados minisplit grandes consumidores de energía y ha final la facturación elevada.

"Hay compañeros que se acercan en busca de un préstamo, o también llamado anticipo a cuenta de salario, el argumento es que tienen que completar para pagar la facturación, que no tienen recursos, eso da una clara idea del serio problema que representa el elevado consumo de energía" señaló.

Y tiene razón el vocero es vox populi ese comentario no hay un solo consumidor contento con la facturación y el verano sigue, igual que la canícula así que el próximo recibo será igual de pesado, la temperatura elevada y es imposible permanecer sin el sistema de aire acondicionado.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonita reflexión, la verdad muy interesante combina el aspecto espiritual y el sentido común, es interés que la lectura les ayude a reflexionar y los apoye en este transitar por la vida, adelante con la lectura.

Recientemente he tenido algunas conversaciones con personas que manifiestan que nada les motiva, que hay veces que comienzan con mucha energía, mucha motivación, con ganas de comerse al mundo pero que al transcurrir los días ya pierden todo interés, se vuelven apáticos a la vida y esto por supuesto afecta las relaciones laborales, como también su relación matrimonial si fuere su caso..

¿Eres tu de aquellos que se desmotivan? ¿Quieres salir de la rutina? Si tú has llegado al punto de que tu vida es una rutina, que no estás disfrutando esa vida abundante y quieres cambiar hoy es un buen día para iniciar un cambio. No esperes a que te motiven, tú eres responsable de motivarte.

Tu actitud es lo que va a hacer la diferencia en tu vida Tu vida es el reflejo de tus creencias ¿Cómo es tu vida? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? La mayoría han leído la historia de los tres canteros que trabajaban de sol a sol tallando enormes piedras. En una oportunidad le preguntaron por la razón de su trabajo,

El primero respondió que era algo muy duro pero inevitable, un castigo infame, un calvario insoportable. El segundo recordó lo de ganarás el pan con el sudor de tu frente y se alegraba de que gracias a aquel trabajo su familia tuviera una mínima seguridad y la satisfacción de sus necesidades básicas. El tercero ante la misma pregunta dejó por un momento de tallar y contestó: "Estoy construyendo una catedral".

Tres personas, tres miradas, tres interpretaciones, tres motivaciones ¿Cuál es tu interpretación de la vida? ¿Qué la vida es dura y te tocó a ti vivir lo peor? ¿Qué hay que vivir para trabajar?

Hoy es un buen día para vivir esa vida abundante, una vida de paz, felicidad y gozo. Comienza reconociendo todos los recursos, dones y talentos que Dios ha puesto a tu disposición. Reconoce que la fuerza y la sabiduría vienen de Él, que este es el día que El hizo para que tú lo vivieras y disfrutaras. Cuando comienzas reconociendo las bondades de Dios, esto te llena de energía para hacer de cada día el mejor.

Tu eliges como quieres vivir ¿Motivado o desmotivado? ¿Qué cosas necesitas cambiar para mantenerte motivado? Recuerda que no eres agua estancada, has sido llamado a ser ríos de agua viva, tú naciste para vivir, dar, ganar. Atrévete has el cambio y veras los resultados.

Buen mensaje verdad?

Dios Nos Bendiga

Nos leemos mañana