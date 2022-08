FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco tranquila en el tema sindical, los trabajadores de lleno en asuntos escolares de sus hijos, por otro lado sigue el intento de rescatar a los mineros que está atrapados en la Mina el Pinabete, y ayer se conoció que sus familiares piden cuatro millones de pesos como indemnización.

Además 12ml pesos de salario semanal tomando en cuenta que están los tres turnos dentro de la mina, el pago sería hasta que logren el rescate ahora si se puede decir de los cuerpos, de ser cierta la versión como que las cosas toman otro giro, y pone interesante el asunto.

Porque legalmente es el IMSS a quien le corresponde pensionar a quienes tengan derecho, aquí se alcanza a observar que como ya perdieron esperanza de que salgan con vida, pues en cierta forma aprovechar y hacer negocio con la muerte de los carboneros.

Muy interesante se pone el asunto es de recordar que en Pasta de Conchos los familiares recibieron 750 mil pesos pero como ayuda humanitaria, lo anterior porque se insiste quien debe responder es el IMSS para eso es el sistema de pensiones, en fin vernos la reacción de autoridades.

Y hoy como todos los lunes, el fiscalita Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la verdad para quienes atraviesan por problemas de cualquier tipo y sientes que ya no puede más hay que recordar que la oración permite aligerar las cosas, adelante con la lectura.

Entrega a Dios tus expectativas de que otras personas, lugares y cosas te proporcionen felicidad y plenitud duraderas. Solo Dios puede darte vida, gozo y paz. La Biblia enseña que El que pide recibe. Es inmaduro pensar que alguien o alguna cosa terrenal pueda brindarnos plenitud y felicidad duradera.

Dios es la fuente de la vida; las personas y las cosas son adicionales. Tu eliges como quieres vivir. Ten en cuenta que todo lo negativo que nos sucede puede ser transformado en algo positivo. Como al burro de un cuento, la vida nos tira a veces, todo tipo de tierra.

Si lo interpretas como un problema y te bloqueas sintiéndote víctima de la situación, esa tierra puede acabar aplastándote, pero si lo contemplas como un desafío, te ubicarás en la perspectiva de protagonista, encontrarás la forma de sacudirte esa tierra y la usarás para dar un paso hacia arriba.

Así, cualquier situación se transformará en una oportunidad para lograr un nivel más elevado de conciencia. No temas pensando que vas a cometer errores, hoy es el mejor momento para descubrir el poder interior que hay en ti, tú puedes sobreponerte a las adversidades de la vida, solo enfócate a donde quieres llegar y no en tus miedos.

Espera en Dios y El pondrá en tus labios una canción de alegría."No te olvides de acordarte que no habrá un segundo tren, que las cosas importantes sólo pasan una vez.

No te olvides de acordarte que esta es tu vida, que tienes que vivirla, que se escapa y ya no puedes volver.

No te olvides de acordarte que los recuerdos siempre permanecen, haz que sean buenos.

No pierdas el tiempo, no te rindas, no te amargues, no te olvides de acordarte que estamos en la edad de disfrutar, de vivir, de soñar, de cumplir, No te olvides de acordarte que pensar en mañana sólo te quita el hoy y que al final se convertirá en ayer y ni lo habrás notado.

No dejes que eso pase, no te olvides de acordarte que la mejor forma de romper el hielo, es sonriendo. No te olvides de acordarte que la vida es dura, pero que tú lo eres más todavía. No te olvides de acordarte que nadie dijo que fuera fácil, pero sí que merecía la pena vivirla. No te olvides de acordarte que la vida va por partes y esta parte es la mejor".

Buena reflexión verdad

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana..