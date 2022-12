FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco tensa en lo relativo a la situación que presenta Altos Hornos de México, sigue el problema por el corte de energía eléctrica, incluso se asegura que no se tiene la capacidad para reiniciar actividades al menos en la planta dos todo sigue paralizado.

En lo relativo al pago de aguinaldo, hay que recordar que el miércoles y viernes se hace la entrega de la prestación anual, los trabajadores en el tema sindical marcan una pauta navideña, no hay reuniones de grupos ni tampoco asambleas, dicho de otra manera se acabó ese ambiente por lo que resta del año.

Interesante por supuesto la cifra que la empresa entregará a cada trabajador, tomando en cuenta que en todo el año la producción estuvo por los suelos, en la última recta del año la cosa empeoro por la persecución oficial y a final pega en la sociedad que tiene pensamientos encontrados.

Una cosa es cierta el pensamiento de los trabajadores cambió, si alguien conoce la verdadera situación que presenta la empresa son ellos, son muchos los comentarios que circulan, incluso ayer corrió el rumor de que embargaban unidades automotrices estacionadas en el edificio GAN, peor hubo confusión por la peregrinación a la Virgen.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión por cierto muy ad doc con los tiempos actuales de incertidumbre, confusión y dudas, siempre es bueno tener a la mano un mensaje que nos haya olvidar de manera temporal los tiempos actuales.

"Si has sentido miedo es que tu conciencia quiere hablarte." Anónimo

El título que elegí es una frase que una persona manifestó en una de nuestras platicas y me llamó la atención porque es muy común en muchas personas que se encuentran en una encrucijada y no saben que hacer, quieren correr pero no pueden porque están llenas de pánico, están llenas de miedos y sienten miedo a morir.

¿Ha sentido pánico alguna vez? ¿Qué haces cuando Sientes pánico? ¿Te identificas con una de estas situaciones? Sientes pánico en tu matrimonio al pensar si sigues aguantando o te separas y piensas que acaba el sufrimiento. ¿Y si no se acaba el sufrimiento?

Sientes pánico al ver que tus negocios no están produciendo, las deudas crecen y el dinero se acaba. ¿Cómo salgo de esto? Sientes pánico, piensas que te puedes volver loco al no conseguir ese trabajo que necesitas o el que quieres. ¿Cómo no volverme loco?

Sientes pánico, cuando ves o escuchas que otros están alcanzando sus sueños y te preguntas ¿Por qué a mi no me pasa nada bueno? ¿Qué he hecho yo para merecer esta vida? O te dices: "quiero morirme" "quiero salir corriendo".

El pánico paraliza y en la vida hay que entrenarse para no entrar en pánico. No es fácil salir del mismo requiere en primer lugar una elección y en segundo lugar el compromiso de aprender en un contexto de amor, humildad y confianza.

La Elección

La vida siempre te brinda la oportunidad de elegir. No importa la circunstancia que tu estés atravesando tu eliges como reaccionas ante ella. Mi elección va a afectar mis resultados. Si elijo el pánico, viviré en estrés, ansiedad, depresión y mis pensamientos vivirán en el pasado y lo que es peor en la mentira.

Es mi elección el caer en pánico o moverme hacia donde Dios quiera que me mueva, es decir seguir su dirección. Dios nos dio la capacidad de enfrentar cada uno de nuestros temores para que vivamos en la paz y seguridad que El da.

En la vida te vas a encontrar muchas veces en la zona de pánico, pero tú puedes tomar acción renovando tus pensamientos con la Palabra de Dios y recordarte que Dios está en el trono que no debe cundir el pánico.

Estimados lectores recuerden hoy es el mejor día para salir de tu zona de pánico y comprometerte a cambiar tu manera de pensar y aprender.

Bonita lección, verdad?

Dios nos Bendiga

Nos leemos mañana..