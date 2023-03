FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco inquieta para la comunidad, es bueno recordar que mañana martes en punto de las diez de la mañana se celebra la primer asamblea del Consejo de AHMSA y pues todos esperan noticias halagadoras, que se anuncie la inversión de aplicación inmediata.

Dicho de otra manera será crucial, aunque la verdad nadie excepto los inversionistas conocen la realidad, pero de que hay interés social de eso no hay la menor duda, es cuestión de analizar el entorno que rodea a la comunidad desde que la empresa se paralizó por completo y así sigue.

Por parte del sector empresarial dicen que hay que esperar a ver que sigue, todos coinciden que no hay que perder más tiempo, los altos hornos y el resto de los departamentos de producción tienen que volver a jalar, a producir si es que en realidad existe ese proyecto empresarial.

Del lado sindical también existe confianza que se hagan buenos anuncios, que esperan eso, la inyección de recursos, no 50 los 200 millones de dólares que se ofrecieron, no esperar hasta mayo, esto no puede seguir en las mismas condiciones por lo tanto urge reacción inmediata.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la verdad muy buen tema, sobre todo en estos días de inquietud, siempre es bueno un mensaje de aliento, que nos ayude en este transitar por la vida y recordar que por sobre todas las cosas nunca olvidarse de Dios.

La sorpresa de la joven María era muy grande, no solo por la aparición de un ángel cerca de ella, sino por la naturaleza del mensaje que ese ángel le traía. Ella sería el canal a través del cual nacería un niño y su nombre sería Jesús. Su asombro fue roto por las palabras centelleantes del ángel que le decía: Porque nada imposible hay para Dios.

Hoy, necesito dejar que las mismas palabras centelleantes alumbren en mi alma, porque los mensajes que recibo no soy muy alentadores y creo que es necesario reflexionar hoy, que Dios no ha cambiado y todavía no hay nada imposible para Dios.

Mi vida religiosa cada día debe ser una prueba de que Dios trabaja sobre imposibilidades. Mi vida religiosa debe ser a cada momento una demostración de las posibilidades de Dios operando en medio de una serie de imposibilidades que demuestran así el poder y la maravilla de Dios. El Dios que adoramos es el único Dios y no hay otro, él es el poderoso y a él debemos conocer y entender.

Hoy es la oportunidad que tengo de conocerlo más, entenderlo más y adorarlo más. Hoy no es el día para conocer un poquito de Dios, hoy es la gran oportunidad que tengo de conocer la plenitud del Dios omnipotente quien mora en mi y quién a prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo.

Cada día las imposibilidades me amenazan porque en este mundo se exalta con frecuencia las imposibilidades. Esas imposibilidades que son exaltadas son el terreno fértil donde puedo ver germinar las posibilidades de Dios en toda su magnitud y su fuerza, no para vanagloria del hombre sino para la exaltación de Dios en toda su majestad y grandeza.

Hoy tengo la oportunidad de acercarme a Dios y permitir que su poder y su gloria operen con fuerza. Señor, Gracias por ser el único y poderoso Señor. Gracias por darme la oportunidad de ser tu hijo y como hijo contemplar la belleza de tu gracia y de tu poder.

Cuando llegué a tus pies por primera vez, jamás imaginé la forma como vería tu poder en acción frente a las imposibilidades de la vida y ahora, veo tu gloria y tu fuerza en los cielos, en la tierra pero también en mi vida. Hoy nuevamente quiero reflexionar que para ti no hay nada imposible. Ante tu gloria las sombras de lo imposible se desvanecen y se deshacen. Amén.

Buena reflexión verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana-