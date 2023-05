FUERA DE CONTRATO

Hay razonamiento en la expresión de Leija, cuando dice que mientras el Presidente López Obrador, quiere destinar millones de dólares para comprar un banco, miles de familias de Coahuila presentan serios trastornos a consecuencia de la no actividad en Altos Hornos de México y Minas de carbón y mineral.

Y es que en el transcurso de la semana el Presidente dijo que quería comprar un banco incluso manejó una millonaria cifra, pero el banco sería administrado por el Ejército Mexicano, algo que en ningún país del mundo ocurre, lo malo que mientras miles de familias tienen problemas el Presidente quiere su banco.

"No es posible una actitud de ese tipo, primero son las familias, no ha querido ni quiere ayudar a los mexicanos, como jefe de la Nación está en sus manos salir en ayuda, pero sigue metido en su ego, no quiere responder a peticiones que en repetidas ocasiones se le ha hecho" señala.

Y tiene razón el dirigente sindical en este caso lo que corresponde es actuar, reaccionar entender la realidad que se vive en la región centro y carbonífera pero es más su odio que su función de Presidente de la República, es una realidad que lo que resta de su gobierno no habrá respuesta.

Del lado de la 288 el Látigo Ríos, dice que con el pago de una semana de salario las familias tendrán un respiro, es real que ya no tienen ni para comer, por esa razón con ese ingreso habrá condiciones para que hagan frente a sus compromisos, mientras se compone todo el asunto.

Señala que aunque hay personas que utilizan las redes sociales para hacer comentarios n sentido contrario a la realidad, los verdaderos trabajadores guardan silencio y aunque la realidad es cruel lo correcto es tomar en cuenta la experiencia que deja este problema en AHMSA.

Lo anterior en razón de que nadie en su sano juicio puede pensar que es buena la situación de AHMSA, el colmo de los males que ahora salen que porque AHMSA no opera, ahora llueve más, que hay más aire puro, eso da una idea del erróneo pensamiento de quienes no ven las cosas como son.

Nadie en su sano juicio puede opinar de esa manera, a bueno que siga parada AHMSA para que haya más aire limpio, cruel la posición pero es real, son personas que no alcanzan a dimensionar la realidad de lo que ocurre en la gran empresa, afortunadamente son más los que piensan de una manera diferente, es lo bueno.

Y en tema de utilidades complicado el asunto, hay que recordar que quien administra la empresa es la jueza y el delegado de la quiebra, en cierto modo ellos son quienes deben responder, es cuestión de recordar que nadie de los administradores de AHMSA puede manejar dinero.

Se tiene que ver desde ese punto de vista, no es por ser mala onda pero a quien le corresponde actuar es a la jueza, es quien maneja el dinero, por lo tanto no se puede zafar y decir que no puede actuar, en repetidas ocasiones ha dicho que nadie más que el juzgado puede decir sobre el dinero.

Dicho de otra manera, el asunto se complica, si se generar o no utilidades entonces que se aclare a quien le corresponde responder a la petición de los trabajadores de que se les entregue la prestación, el 31 de diciembre vence el plazo y para entonces ya debe estar claro todo.

Mientras hay que hacer consciencia entre los trabajadores hablar con la verdad, del aspecto legal, siempre se responsabiliza al sindicato y a la empresa, pero son posturas erróneas al menos esta ocasión, en el transcurso de la próxima semana será posible conocer la realidad sobre este tema.

