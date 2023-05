FUERA DE CONTRATO

Cuando menos la semana arrancó tranquila en el aspecto social, mientras siguen las campañas de todos los candidatos tanto los que aspiran a gobernador como a diputados locales, se dice que después del domingo cuatro de junio habrá noticias en torno a Altos Hornos de México.

Eso permite a los obreros relajarse un poco, sobre todo después de que recibieron una semana de de salario, hay quienes dicen que es poco pero se debe de tomar en cuenta la situación legal que presenta AHMSA incluso hay quienes dicen que como le están haciendo para pagar.

Lo anterior tomando en cuenta que es la jueza y el delegado de la sindicatura quienes legalmente llevan el control financiero y administrativo de la siderúrgica, que nadie más que ellos pueden manejar dinero, entonces la pregunta sigue en el aire como le están haciendo para pagar aunque sea una semana.

De la inyección de recursos no se volvió a conocer nada, incluso ya ni comentarios sobre el tema después de meses de que siempre circuló información en ocasiones al tanteo, otras oficiales pero el tiempo pasó y todo sigue igual por ello la recomendación es esperar hasta después del cuatro de junio.

Por la 288, aunque solo fue una semana que Altos Hornos de México pagó a sindicalizados hay confianza que poco a poco se pueda cubrir el resto, no se pierde la fe en que se consiga recuperar la empresa y reactive sus actividades para el bien de trabajadores y sus familias, dijo Francisco Rios Treviño.

El Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, señaló que el salario de esa semana fue un respiro a la economía familiar, todos están en condiciones de cuando menos cubrirá parte de los compromisos que tienen ante sus familias.

"Hay compañeros que tienen hijos que concluyen sus estudios eso representa un fuerte gasto, pero también se tiene que cubrir diversos gastos del hogar, la familia requiere del ingreso, por esa razón no perdemos la confianza que la empresa siga pagando semana tras semana" apuntó.

El dirigente sindical enfatizó que entiende y comprende la posición de los obreros que se muestran desesperados por la falta de salario, incluso destacó que a ellos como directivos sindicales también se les retiene el salario, se encuentran en las mismas condiciones que el resto de la base trabajadora.

Por otro lado, de cien aspirantes a un trabajo, entre el 10 y el 15 por ciento no pasan el examen médico, la causa principal es que son adictos a sustancias tóxicas por ello es importante crear programas de concientización, tanto entre jóvenes como adultos,, es la manera de detener este problema social, dijo Mario Dante Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM, recordó que al momento de solicitar empleo uno de los requisitos que fijan las empresas es practicar un examen médico, que incluye el antidoping, es cuando el médico detecta que presentan residuos de drogas por lo tanto no los aceptan.

"Son acciones que los empleadores aplican, por ello cuando el solicitante acude a conocer si es aceptado se les dice que después les llaman, que por el momento se cubrió la vacante o otras versiones, solo el médico conoce la realidad, después la empresa informa a la dirigencia sindical" destacó.

Apuntó que ante este serio problema es necesario crear programas para alejar a las personas de las drogas, hacerles ver que mientras no se alejen de ese mundo será difícil que los contraten en una empresa, no quieren correr riesgos porque no se descarta que provoquen accidentes.

Nos leemos mañana..