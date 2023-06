FUERA DE CONTRATO

Y se llegó el día, desde las ocho de la mañana de hoy domingo miles de Coahuilenses tienen el compromiso de presentarse a la urna y votar, para elegir al próximo gobernador del Estado e integrar el nuevo Congreso del Estado, por ello es de suma importancia que respondan.

Por diversos medios y por más de un mes, se desarrolló una campaña entre los cuatro aspirantes a gobernar la entidad, y a pesar de los señalamientos y acusaciones por supuesta compra de votos, la realidad es que nadie conoce por quien van a votar, aplican el dicho agarra lo que te dan pero vota por quien quieras.

Y si es real, el voto es libre y secreto, nadie puede ver por quien votas, entonces podrán decir lo que quieran pero ha final quien tiene la toma de decisión en sus manos es el elector, lo que interesa es que respondan que se presenten a las urnas y cumplan con su deber ciudadano.

Por ello estimados lectores hay que responder, la campaña costó mucho dinero millones de pesos entonces lo correcto es que acudan a la urna, la verdad no tardan más de cinco minutos, pero a cambio tendrán el gobierno que la mayoría eligió, así que vota a conciencia y responsabilidad.

Del lado sindical muchos comentarios levantó la información sobre la reunión de Leija col el licenciado Ancira, la verdad no se alcanza a comprender la postura de un buen número que de todo se queja, ven la tempestad y no se hincan, como que no alcanzan a visualizar la realidad.

Se entiende la desesperación pero no se comprende la causa por la cual aprovechan cualquier espacio para volver a incitar a la violencia, al enfrentamiento cuando proponen acudir a la capilla de la 288 hacer escándalo, pero hay elementos de seguridad pública muy al pendiente de todo.

No se vale que descarguen frustraciones o complejos lo peor que derraman toda esa negatividad entre la sociedad, hay quienes no alcanzan a entender el sucio juego, a final el resultado es el mismo enfrentamientos, por ello el llamado es a la cordura, a no dejarse llevar por malas vibras.

Lo correcto es seguir en espera de que la empresa se recupere, que en realidad pronto haya noticias, también es cierto desde enero la empresa pudo enviar a sus trabajadores a casa al decretarse paro técnico, con esa modalidad en verdad actualmente no se tendrían los problemas, en fin.

En otro tema, sigue los comentarios sobre las operaciones del Repuve Frontera, en donde dicen que se aprovechan de cualquier cosa para sacar tajada, que los encargados ya se hicieron ricos gracias a este programa y a obligar a los propietarios de unidades extranjeras a pagar extra.

Incluso prefieren ir al carril de Castaños y Frontera antes que al de Monclova que opera en el aeropuerto Venustiano Carranza, cuando los dueños van a negocios donde les ayudan a tramitar la cita, siempre dicen lo mismo al de Monclova no, es por la amarga experiencia que han recogido.

No se entiende las causas por las cuales no se actúa igual que en Castaños, al principio hubo corrupción pero de tanta denuncia dieron de baja al tránsito acusado, ojalá y en Monclova hagan lo mismo, la verdad es cuestión de hacer una comparación sobre las unidades que van al módulo de Monclova y la resto.

Esa es la mejor manera de comprobar que la gente no quiere ir a ese módulo porque aplican la versión o pagas extra o no hay legalización, así las cosas incluso de las unidades que ya no se les permitió regresar al país, la mayoría fueron legalizadas en ese módulo, no hay mucho para escarbar.

Nos leemos mañana..