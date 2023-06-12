Fuera de contrato

La semana que hoy arranca será tensa en lo social, por principio hay que recordar que se vence el plazo para que AHMSA pague el recibo de energía eléctrica por más de cien millones de pesos, la situación será un poco pesada al correrse el riesgo de que suspendan el servicio.

Y por otro lado se habla de que el Repuve de Castaños se vació, despidieron a todo el personal por encontrar irregularidades en el proceso, es cierto llegó gente nueva pero eso no quiere decir que es garantía de buena acción, dicen que solo se quedó una persona que se encarga de manejar las cosas a su antojo.

Incluso se rumora y es fuerte el rumor de que ante los bajos resultados el gobierno federal contempla cerrar todos los módulos de Coahuila, que no tiene caso dejarlos funcionando si van muy pocos, dos o tres por días mientras que el salario y prestaciones del personal se mantiene igual.

Al menos es lo que dicen personas que conocen de este asunto, dicen que para julio ya no estarán funcionado o al menos solo uno de ellos, si eso ocurre entonces los que no fueron a regularizas se quedarán sin protección, al menos es lo que se comenta entre personas que conocen de este proceso.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la verdad que siempre es bueno empezar semana con un mensaje que sirve de un buen respiro en estos tiempos en que la inquietud sigue presente entre la sociedad en general, adelante.

Cierto día una liebre se burlaba de las cortas patas y lentitud al caminar de una tortuga. Pero ésta, riéndose, le replicó: “Puede que seas veloz como el viento, pero yo te ganaría en una competencia”.Y la liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto, y propusieron a la zorra que señalara el camino y la meta.

Llegado el día de la carrera, arrancaron ambas al mismo tiempo. La tortuga nunca dejó de caminar y a su lento paso pero constante, avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el camino, se quedó dormida.

Cuando despertó, y moviéndose lo más veloz que pudo, vio como la tortuga había llegado de primera al final y obtenido la victoria. Con seguridad, constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito.

Fábula de Esopo

Hoy les comparto la que probablemente sea una de las dos ó tres fábulas de Esopo más conocidas a nivel mundial. Y la razón por su popularidad reside precisamente en lo profundo y sin embargo sencillo de su mensaje: la perseverancia puede dejar atrás aún a la capacidad innata.

Muchos son los que se derrotan a sí mismos aún antes de empezar la carrera tan sólo porque le dan mucha más importancia a la magnitud de los escollos y a las circunstancias adversas. Sí, tal vez aquellas puedan retrasar nuestro avance un poco, ¡pero nunca lo podrán detener si decidimos perseverar!

Estimados lectores siempre hay que tener fe en Dios, recordar que sus tiempos son perfectos ni antes n después, el es quien tiene el control en sus manos, quien nos tiene marcada la vida, por ello nunca hay que olvidarse de Dios, es lo fundamental en nuestras vidas.

Tal vez nos sintamos como la tortuga compitiendo contra las liebres de las circunstancias pero aferrémonos y confiemos en el Señor para que nos siga sosteniendo mientras insistimos… ¡la victoria está asegurada! Adelante y que el Señor les bendiga.

Buena reflexión, verdad?

Dios Nos Bendiga

Nos leemos mañana..