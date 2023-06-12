Fuera de contrato

De nueva cuenta un grupo de trabajadores y ex trabajadores se reunieron en el lugar conocido como el Ave Fénix, la verdad solo de desgastan y ponen en riesgo su salud, por las pesadas temperaturas que se registran en la región, citan a las tres y media cuando médicos dicen que es la peor hora del día.

Se entiende el malestar, hasta cierta forma es entendible pero la realidad es que todos quieren lo mismo la reactivación de Altos Hornos de México, desafortunadamente todo sigue igual sin avance, y la verdad sea dicha, ni para cuando se pueda encontrar la salida que todos quieren.

De la reunión de ayer fue baja la participación, muy baja, además tampoco se celebró la reunión de señoras que con cacerola en mano contemplaban protestar, pero de repente nadie atendió la convocatoria lo que quiere decir que empiezan a entender que es puro desgaste.

Hay quienes dicen que ya se cansaron de esperar y protestar que mejor van a buscar una fuente de empleo, sobre todo aquellos que ya tienen 60 o más años de edad y que serán afectados en su historial de cotización, aunque sea poco pero que no dejen de cotizar para su futuro.

Ya que estamos en el tema de los de 60 y más, y aquellos que ya rozan ese segmento de edad, y tienen interés por salir, no se puede, el proceso legal en que se encuentra la empresa lo impide, no se puede correr a nadie, porque en cierta manera no tienen patrón, por el proceso de quiebra.

Dicho de otra manera hay que esperar que avance, que se cumpla con todo lo que establece la ley de quiebra, muchos se preguntan como es que todavía los recibos de pago vienen a nombre de AHMSA, se supone que no pueden hacer manejos, pero es otro asunto para analizarse.

Por el momento lo que interesa es aclarar que no hay retiro voluntario, que es imposible, a pesar de todos los intentos y gestiones sindicales, no se podrá, cuestión de preguntar a la jueza que lleva el caso, la realidad es que todo se transformó, desde que se declaró la quiebra de la empresa.

No es por ser mala onda, al contario si en algo se puede contribuir para aligerar el ambiente es bueno, porque la dirigencia sindical hace lo suyo para conseguir esa salida, pero se insiste no existen condiciones legales para ello, así se encuentran las cosas y hay que saber manejar el asunto como corresponde.

En otro tema, tres empresas extranjeras abrieron su bolsa de trabajo, en su conjunto ofrecen 200 empleos, tanto para mujeres como hombres, en categoría de operarios, la contratación será inmediata, el único requisito es que tengan secundaria terminada, dijo Mario Dante Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM señaló que la oferta de trabajo refleja que pese a las condiciones del mercado nacional poco a poco se recuperan empleos, lo anterior ante el crecimiento en las líneas de producción, lo que permite que se generen oportunidades de empleo.

“Los interesados pueden acudir de manera directa a las oficinas de la CTM de Frontera, localizadas en la zona centro de Frontera, las empresas que requieren mano de obra son Nemac México, HFI y Denso, contrataran 200 operarios que incluye hombres y mujeres” apuntó.

Recomendó aspirantes presentarse ya sea en las mismas empresas o bien en la sede de la CTM, para ser canalizados al área de Recursos Humanos a donde ellos decidan, lo interesante es que acudan los salarios y prestaciones son atractivos por ello es la oportunidad que esperan.

Nos leemos mañana..