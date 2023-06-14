Fuera de contrato

De nueva cuenta vuelven a circular comentarios en torno a Altos Hornos de México, todos coinciden que ya llegó la inyección de recursos, que pronto arranca el proceso de rehabilitar y reparar todo el equipo para que en un plazo de cuatro meses se empiece a producir la primera tonelada de acero.

Pero también es cierto de manera oficial no se ha dicho nada, se alcanza a observar que se actúa con prudencia, eso es bueno tomando en cuenta que el Presidente López Obrador, sigue en su plan de no dar vuelta a la página y mantiene su postura de agredir a la empresa sin medir consecuencias.

Simplemente es cuestión de analizar todo lo negativo que ha dejado este pleito, miles de desempleados, millones de pesos en pérdidas incluso hasta desintegración familiar, por la falta de trabajo, eso es una realidad no se puede negar, lo que se ve no se discute y es más claro que el agua.

Lo correcto es que suelte a la empresa, que entienda todo lo que ha ocasionado para u tercio de Coahuila que gira alrededor de la empresa, al menos en la región carbonífera la separación de familias es cierto, muchos han migrado a los Estados Unidos y el problema social vendrá con el paso de los meses, al tiempo.

En otro tema buena la postura que tomaron directores de escuelas, secundarias, preparatorias y profesional, prohibieron la celebración de bailes por graduación de estudiantes, recomiendan que la ceremonia sea sencilla, no obligar a padres de familia a gastar.

Y como siempre hay opiniones de diversos tipos, unos en contra, otros a favor pero lo cierto que es de reconocer ese instrucción, es cierto no todos los padres de alumnos graduados trabajan en AHMSA pero sería discriminatorio que unos si celebren y otros no, eso no se vale.

También es cierto, la ilusión de los muchachos que concluyen sus estudios siempre es celebrar es el premio al esfuerzo, pero se insiste no todos se encuentran en condiciones de gastar, total que el que pueda lleve a su hijos o hija a cenar, es menos el gasto y más familiar el evento.

Si se toma en cuenta la recomendación será la segunda ocasión que no hay bailes, la primera fue cuando la pandemia sanitaria, por dos años se suspendieron, hubo quienes si lo hicieron pero con el menor número de asistentes, ni modo así es la vida, lo que importa es que concluyen sus estudios.

Ya que estamos en tema educativo, ante las pesadas temperaturas, autoridades educativas analizan la aplicación de una serie de acciones para proteger a estudiantes de nivel básico, una de ellas sería el sistema hibrido que permita al estudiante realizar sus trabajos en el hogar, esto sería para los más sobresalientes, dijo Félix Alejandro Rodríguez Ramos.

El sub director de Servicios Educativos de la Región, dijo que hoy miércoles podría anunciarse la serie de acciones a seguir en todas las escuelas básicas de la entidad, lo anterior porque de acuerdo a los pronósticos del tiempo las elevadas temperaturas continuarán el resto de la semana.

Por lo pronto apuntó que se suspendieron eventos cívicos, actividades deportivas y la hora del recreo para evitar que los alumnos salgan al aire y libre y no poner en riesgo su salud, las temperaturas no permiten que los estudiantes estén por mucho tiempo expuestos al aire libre y al sol.

“Somos conscientes del fenómeno que se vive por las temperaturas, por ello las autoridades educativas se encuentran analizando esta situación y es posible que hoy mismo se nos diga las medidas que se tomaron, una de ellas sin duda que será el sistema híbrido para que no salgan del hogar# indicó.

Nos leemos mañana..