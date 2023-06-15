Fuera de contrato

Aunque ayer se manejó la versión de que trabajadores se presentarían al recinto sindical de la 147 a protestar, a final nadie fue, se dijo que de última hora desistieron y la realidad es que es perder el tiempo, además desgaste, por un lado no consiguen nada por otra parte a las tres de la tarde la temperatura es insoportable.

La semana pasada se depositó una semana, esta a cierto número de empleados también les llegó una quincena, eso quiere decir que pese a no estar produciendo ni una tonelada de acero, la empresa hace todos los esfuerzos por normalizar los pagos, aunque sea una de las atrasadas.

Por su lado empresarios también siguen muy de cerca este fenómeno que se vive en la empresa, de manera constante se hacen preguntas en cuanto al estatus de la empresa, al igual que trabajadores y la sociedad tienen interés en que esto se resuelva cuanto antes mejor.

Otro problema será en diciembre ya son seis meses sin producción entonces puede pegar en el monto del aguinaldo, si AHMSA empieza a producir por decir así en septiembre entonces serían solo tres mes, eso es para ponerse a pensar porque también es cierto hay obreros que no entienden la realidad.

Buena la postura de un grupo de trabajadores que ayer acudieron a la 147, recuerdan que no es la primera ocasión que Altos Hornos de México presenta problemas, pero siempre se ha salido adelante, la esperanza es que pronto la empresa se recupere y salga del hoyo para reiniciar operaciones, dijo el obrero Jesús Armando Valenzuela.

Lanzó un llamado a los jóvenes y les sugirió ponerse las pilas, seguir en espera de que todo mejore, para ello es necesario que den una lectura a la historia de AHMSA y entiendan que siempre se han superado los obstáculos, los que ya están en edad de retiro son los que tienen el compromiso de hacer ese llamado.

“Muchachos a esperar, a no dividirse Altos Hornos de México, es fuerte, cuestión de saber esperar, no perder la esperanza en que la fuente de trabajo vuelva a ser segura, como lo ha sido por años, incluso hoy tenemos un Secretario General joven que va a responder a su compromiso” apuntó.

Por su parte René Alonso Vaquera Hernández, convocó a la unidad de los trabajadores a mantenerse en calma, y refrendar el apoyo a la dirigencia nacional que encabeza Ismael Leija Escalante y a nivel local Néstor Torres Terrazas, es la forma de seguir en espera de la recuperación de AHMSA.

En otro tema, porque es imposible vivir sin aire acondicionado, la facturación del próximo bimestre será elevado, eso traerá problemas a las familias que tendrán que cubrir el pago para que no les suspendan el servicio, por ello es urgente que Comisión Federal de Electricidad modifique la tarifa autorice la más baja, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero, señaló que el consumo se va a disparar por ello aún es tiempo de que la dependencia reaccione y entienda que en la región las temperaturas son elevadas, hasta de 46 grados lo que obliga a mantener encendido los aparatos de aire.

“Si no se puede modificar la tarifa que cuando menos autoricen un subsidio fuerte, la verdad que la próxima facturación será elevada, muy pesada habrá problemas para pagar pero tampoco se puede correr el riesgo de que suspendan el servicio, eso obliga a unir la petición de que CFER apoye” señaló.

Indicó que el problema seguirá de acuerdo a los pronósticos del tiempo lo que resta del mes de junio las fuertes temperaturas seguirán por ello diputados y quien corresponda tienen el compromiso de seguir insistiendo ante Comisión Federal de Electricidad que modifique la tarifa.

Nos leemos mañana..