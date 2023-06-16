Fuera de contrato

No hay duda que la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad no soporta el elevado consumo ocasionado por las fuertes temperaturas que se registran en la región, por todos los sectores hay reportes de interrupción del servicio, ocasionando fuerte malestar entre los usuarios.

En este sentido el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdez Pérez, dice que el sector comercial también resulta afectado, con riesgos de sufrir pérdidas sobre todo en los que utilizan aparatos para enfriar sus productos, pero también familias son afectadas por la falta de servicio.

“Los transformadores truenan, hay ciertas horas del día que ya no pueden con la carga lo que obliga a CFE atender este punto, de lo contrario se corre el riesgo de que de repente suspenda el suministro hasta por días como ocurrió en el fraccionamiento Carranza, en donde tardaron más de cuatro días” recordó.

Ante este panorama insiste que es tiempo para atender ese problema, las fuertes temperaturas van a seguir de acuerdo a los pronósticos del tiempo, entonces es correcto que se tomen medidas acorde a las condiciones que se registran, no se puede suspender el servicio por los reclamos de la población.

Del lado sindical, otra semana sin salario, al menos hasta las cuatro de la tarde no se había depositado, los sindicalizados confiaban que por el pago a empleados de confianza también ellos se les depositaría, pero tampoco descartaban que para cuando mucho seis de la tarde habría noticias.

Lo anterior al recordar que la semana pasada fue a esa hora cuando les llegó el deposito, pero la verdad que la cosa va más pesada que nunca, incluso a los obreros del departamento auxiliar de la planta dos que ya no se presenten a laborar hasta nuevo aviso, al parecer cierran semana y a partir del lunes ya no van.

Que la orden fue porque no es necesario que se presenten porque dicen que no hay fecha de reinicio de operaciones de la empresa, lo que da una idea de la realidad poco a poco la empresa se vacía, claro que los obreros involucrados tranquilos no tendrán necesidad de gasta en transporte y lonche.

Asó de ese tamaño se encuentran las cosas, complicado el asunto, y eso demuestra que no llega la inversión de 200 millones de dólares que en el transcurso de la semana dijeron que llegaron, la cosa va para largo de eso no hay la menor duda, cuestión de ver el panorama que existe.

En otro tema, trabajadoras y trabajadores de la empresa HFI exigen la presencia de inspectores de la Secretaría de Trabajo, pese a las inclemencias del tiempo siguen sin encender los aparatos de aire, el calor a provocado problemas en la salud de trabajadores por el golpe de calor5.

También son obligados a comprar bolsas con hielo, lo tienen aparatos para enfriar el agua y es imposible tomar caliente, las condiciones son infrahumanas, pero lo empleados de confianza no sufren porque se encuentran en las oficinas con clima y enfriadores de agua, por eso no reaccionan a las quejas.

Ante este serio problema piden que inspectores de la Secretaría de Trabajo acudan a revisar, pero que lo hagan de manera sorpresiva, si se les avisa encienden los aparatos como ha ocurrido en otras ocasiones, pero apenas se van y de nueva cuenta apagarlos, afectando a los obreros.

“HFI es el mismo infierno, queremos que la Secretaría del Trabajo tome en cuenta nuestro reclamo, no se puede trabajar porque toda la empresa esta súper caliente, no hay agua helada, nos obligan a comprar bolsas con hielo, pero también sigue la persecución en contra del personal” denuncian.

Nos leemos mañana..