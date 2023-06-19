Fuera de contrato

La violencia regresó al Mineral de Hércules, de acuerdo a un video de una de las personas participantes, todo inició por la negativa de u grupo de activistas del Sindicato Minero que tienen en sus manos el mineral, no dejan entrar a quienes no son de esa afiliación sin importar niños, mujeres y personas de la tercera edad.

El video que los propios afectaos hicieron circular en redes sociales da cuenta de la manera cómo actúan los Napistas que pesar de escuchar a niños llorar, ni se tocaron el corazón e impiden el paso, sin tomar en cuenta que es atentar contra la libre circulación que consagra la Constitución.

Además el Mineral es propiedad del Grupo Acerero del Norte, en cierta forma particular, pero ni eso les importa a los Napistas que deciden quien entra y quien sale, convirtiendo a Hércules en un pueblo sin Ley, donde solo lo que ellos digan se cumple, quien no acepte es agredido como ocurrió con una señora y su papá.

Por los violentos hechos y por la agresión contra una señora y el señor de edad, exigen intervención de autoridades del Estado y elementos de la guardia nacional para recuperar el mineral y terminar con la violencia de los Napistas, que tienen en sus manos el control del mineral.

Los responsables están identificados como Abraham Regino Juan de los Santos Morales, Alma Leticia Peralta y otro de nombre Jesús, que tienen como guía a Francisco Vaca Pavía, ante la agresión la gente empieza a organizarse y pretenden echarlos fuera, para terminar con la violencia.

Ellos quieren tranquilidad pero no se puede, quieren entrar para dar mantenimiento a las bombas e instalaciones para que cuando arranque la empresa se encuentren listas para empezar a trabajar, pero a los mineros seguidores de Gómez Urrutia, eso no les importa no quieren que la empresa se reactive.

Y aunque reconocen que son pocos están decididos a recuperar sus viviendas y bienes, incluso de ser necesario ir armados para enfrentarlos, lo que representa serio peligro, por la agresión a las mujeres, a niños y personas de la tercera edad, se encuentran armados y amenazan.

Ante este escenario ya pidieron intervención de elementos policiacos y de la Guardia Nacional que deben intervenir para evitar una tragedia, las familias golpeadas por la gente de Napoleón Gómez Urrutia, se encuentran indignadas y reclaman justicia, así que debe ser llamada de atención para autoridades.

Mientras aquí en Monclova, siguen los trámites para conseguir la salida de un grupo de 240 trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México que se encuentran en el rango de 60 o más años de edad, y que siguen en lista de espera para la autorización del Retiro Voluntario.

Incluso las acciones involucran al sindico y la jueza, ellos tienen que dar autorización, que es cuestión de días para que por fin se les haga realidad y después de años de trabajar en la gran empresa por fin se retiren y empiecen sus trámites para recibir la pensión del IMSS a la que tienen derecho.

La verdad que aunque muchos opinan que el sindicato no hace nada, la realidad es otra, todo cambió a raíz de la quiebra que se declaró a la empresa por lo tanto no es como siempre, que la empresa y sindicato se pusieran de acuerdo, no señores es otro proceso y es legal.

Por lo tanto hay que esperar como quiera en cada departamento se levanta una lista con los nombres de trabajadores en ese rango de edad, es decir que tengan 60 o más años para ser incluidos aunque falta ver que dicen los Napistas, será difícil que se quieran ir a disfrutar su pensión, veremos y diremos.

Nos leemos mañana..

Mientras eso ocurre en el desierto de Coahuila, aquí en Monclova se dice que ya