Fuera de contrato

Ayer de repente al correo de trabajadores de AHMSA llegó la boleta de raya de la semana 4, pero está debió salir el miércoles pasado, y hoy debe de salir la boleta de la semana 25, pero no quiere decir que se les va a pagar, cuestión de recordar que se adeuda de la semana19 a la 24 y la que cerraron el domingo pasado semana 25 que debe salir hoy.

La verdad que ya ni que decir sobre el pago, es cuando se insiste porque razones mejor no declararon paro técnico, como quiere enviarían a todos a casa como prácticamente ocurrió, solo un pequeño número de trabajadores se presenta la mayoría siguen en casa en espera de la reactivación de la empresa.

Hay comentarios encontrados unos dicen que si se reactiva y que pronto, otros dicen que no hay para cuando ante la desesperación de un buen número de familias de la región que no encuentran la puerta por la falta de salario, otros se dedican a diversas actividades para salir adelante.

De quela lección es dura, de eso no hay la menor duda, nadie pensó que algún día la empresa se encontraría en una situación de este tipo, paralizada por completo y sin conocer cuando menos la fecha de su reactivación, una lectura de vida que todos los trabajadores deben de tomar en cuenta.

Hablando de la falta de salario, directores de escuelas preparatorias, universidades y de todos los nivele deben actuar con consciencia y entender que si un alumno no paga su inscripción o gastos por fin de cursos no deben retener la documentación de los estudiantes y entregarlos sobre todo los que van a seguir a otro nivel, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero, se refirió al caso de los hijos de trabajadores de Altos Hornos de México que acumularon seis semanas sin recibir salario lo que les imposibilita pagar los estudios de sus hijos, por ello el llamado a directores de actuar con prudencia.

“Hay casos que el estudiante termina secundaria y va a bachiller, otros a universidad, pero no hay manera de que puedan pagar en una sola exhibición el compromiso que tienen es responder entregar la documentación y esperar a que AHMSA regularice los pagos para cumplir con ese compromiso” señaló.

Lo anterior en razón de que en todas las escuelas exige pago de inscripción, otros pagos pendientes, incluso hay planteles en donde no aceptan que quienes no hayan pagado, no participen en celebraciones de graduaciones, eso en cierta forma es dañar a los estudiantes que con sacrificios concluyeron sus estudios.

En otro tema, Hércules se convirtió en pueblo sin ley, se encuentra en manos de una gavilla de bandoleros como en el viejo oeste, en donde solo ellos ordenan quienes pueden entrar y salir, en cierta forma los que siguen ahí, se encuentran secuestrados y amenazados, dijo el vocero del CEN del Sindicato Democrático Minero.

Gerardo Flores Escobedo, señaló que los Napistas engañaron a los trabajadores les ofrecieron que conseguirían se le pagara, de eso hace ya dos meses y no hay nada, por ello la gente ahora quiere regresar a trabajar y desahogar la mina pero se les impide el acceso al Mineral.

Incluso al Secretario General y todos los integrantes del Comité fueron corridos junto con sus familias, fueron a sus casas y con armas de fuego los amenazaron, sin importar la presencia de niños, enfermos, mujeres y personas de la tercera edad, tuvieron que salir para no ser agredidos.

“Ahí no hay ley, solo lo que digan los Napistas es lo que se hace, incluso hace días una familia fue agredida porque intentaban entrar a su casa, estaban en Chihuahua pero regresaron para trabajar, y se enfrentaron a los Napistas quienes no respetan mujeres ni niños, eso está comprobado” señaló.

Nos leemos mañana..