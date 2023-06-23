Fuera de contrato

Ante la falta de obra pública, de los tres niveles de gobierno y la caída en la obra particular, sigue la migración de constructoras a diversas partes del país, principalmente Saltillo y Monterrey en donde la inversión oficial y particular es bastante elevada, dijo Eugenio Williamson Iribarren.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción señaló que es lamentable que la federación siga con su política de no autorizar recursos para la región, tampoco el Estado mientras que el municipio tiene asignadas las constructoras que ejecutan las pocas obras.

“Si es claro que por la situación de AHMSA la obra privada cayó, si hay pero no en la dimensión que se necesita, no hay circulante, todas las constructoras tienen problemas, por ello decidieron salir de la región y conseguir trabajo, sobre todo en Saltillo y Monterrey” enfatizó.

El dirigente empresarial, destacó que mientras la obra pública no se recupere al igual que Altos Hornos de México seguirá batallando para seguir en activo a final pega en el número de trabajadores que se deben despedir al seguir la inactividad, no es posible que sigan en activo, indicó.

Por otro lado, diversas fueron las reacciones ante la información del director de Comunicación Social de AHMSA Francisco Orduña, en el sentido de los avances para destrabar el problema que permitirá empezar a mover el equipo mediante la aplicación de mantenimiento en general y después arrancar la producción.

Y es que la verdad entre los obreros hay comentarios de que o creen en nada, incluso piden que primero se les pague las semanas y todas las prestaciones que tienen pendientes, creo que no alcanzan a dimensionar que un plan de negocios incluye el aspecto salarial, de eso no hay duda.

Porque si no se paga es por la falta de dinero, entonces con a inyección de recursos será posible cubrir los salarios, a la par con el mantenimiento del equipo y lo que es mejor empezar a producir acero, se asegura que todos los clientes se encuentran listos para volver a comprar.

Lo interesante es el cambio de actitud del ejecutivo de AHMSA quien siempre dijo que no se podía avanzar por la posición del gobierno federal que se negaba a dar facilidades con esa declaración se alcanza a observar que si hay cosas buenas lo único que queda es saber esperar, así la cosa.

Por otro lado, a pesar de las condiciones como encuentra la empresa hay obreros que dicen que onda con la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, ellos conocen que se puede diferir hasta por un año, sobre todo que en estos casos la Ley Federal de Trabajo ampara esa negociación.

Vale la pena destacar que una negociación parte de los pronósticos de producción de todas las empresas pero en este caso se encuentra paralizada, no hay actividad, además el proceso de quiebra, todo eso cambió por completo el panorama y es un aspecto que los obreros deben conocer-

La verdad que hay gente con malas intenciones que tratan de mover a los trabajadores, incluso se asegura que la supuesta huelga de hambre del trabajador, es plan político, que lleva otras intenciones, pero eso solo lo puede desmentir el obrero que sigue en el lugar conocido como el Ave Fénix.

No hay duda que la situación sigue muy pesada también es cierto se responsabiliza a dirigentes sindicales cuando la realidad es que ellos nada pueden hacer, por esa razón se insiste se debe transitar en un mismo sentido, es decir que la empresa vuelva a levantar el vuelo, lo demás por añadidura se dará, las calabazas en el camino se acomodan, si señor.

Nos leemos mañana..