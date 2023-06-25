Fuera de contrato

Sobre el tema de Hércules, en donde cada día la violencia aumenta, es cuestión de recordar el origen, inició hacer unos dos meses y medio cuando un grupo de Napistas encabezados por Vaca Pavia, engañaron a los trabajadores, les ofrecieron que en una semana se les entregaría todos los salarios.

Incluso los incitaron a tomar la mina y a no dejar entrar a obreros a desahogar el yacimiento, fue cuando empezó todo el problema, de repente se les dejó de pagar, de eso suman ya ocho semana y el conflicto se mantiene vivo mientras que las familias sin condiciones de hacer frente a sus compromisos.

Incluso ni la presencia de elementos policiacos del Estado, ha logrado recuperar el mineral, en cierta forma esta sitiado, por los Napistas y aunque tarde la mayoría ahora entiende que fueron engañados, para otros fines perversos y quieren dar marcha atrás pero son amenazados con actuar en su contra.

Los videos que circulan en los medios de comunicación es solo una parte de la realidad que allá se vive, familias desplazadas otras violentadas y un pueblo sin ley, pese al serio problema, no se logra resolver el problema social que ahí se vive y que puede terminar en tragedia.

Por su parte la empresa propietaria del Mineral, tampoco ha solicitado la intervención de autoridades por ser particular, eso tiene un porque, cuestión de recordar que todos los bienes de AHMSA y subsidiarias se encuentran en manos de la jueza que lleva el proceso de la quiebra.

Ocurre exactamente lo mismo que en el caso de los trabajadores de 60 o más años de edad, no pueden irse por el asunto ese de la quiebra, pero les falta información real, hay obreros de ese rango de edad que desesperados van a tomar la decisión de preguntar a la juez si esa versión es real.

De ser así entonces van a pedir que autorice su salida, y es cuando deben actuar con prudencia por aquello de la liquidación, el proceso legal puede pegarles y en el futuro no recibir su dinero, la verdad un punto que debe de analizarse como corresponde y no dejarse presionar.

Es cierto las cosas cambiaron por completo desde el momento que se declaró la quiebra, es un asunto legal por lo tanto si quieren irse lo correcto es asesorase ya sea con un fiscalista o la propia jueza, todo lo demás que se diga sale sobrando, deben entender que es el fututo de ellos el que está en juego, así de simple.

Del tema del huelguista de hambre también ha división de opiniones, unos dicen que todos están en esa situación al no recibir salario, otros lo apoyan de manera moral, mientras que el trabajador dice que sigue en su plan de no terminar el movimiento hasta que le paguen todo lo pendiente.

Claro que es su derecho a manifestarse de manera pacífica pero este asunto va para largo, es la jueza y el delegado de la sindicatura quienes manejan las finanzas de la empresa, pero también es cierto no hay dinero, ya son meses sin producción, las pocas toneladas de carbón ya se agotaron.

Incluso dicen que pueden colocar una demanda, pero deben entender que está en quiebra, que ahorita no hay patrón, que mientras no se dé una solución en claro seguirá igual, y es cuando se antoja preguntar cuantos día puede permanecer en huelga de hambre, pero que sea real.

Porque si no consume alimentos aunado a las elevadas temperaturas puede presentarse problemas de salud muy grave que como ha ocurrido en huelgas de hambre reales, en ocasiones termina con la vida, por lo tanto es cuestión de valorar las cosas pero sobre todo la vida.

Nos leemos mañana..