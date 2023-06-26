Fuera de contrato

Y sigue la movilización obrera, ayer desesperado por el no pago de salario y prestaciones, alrededor de 50 trabajadores asignados a la Coquizadora de la Planta Uno de Altos Hornos de México, tomaron la decisión de paralizar actividades y seguirán de brazos cruzados hasta en tanto o reciban su salario y prestaciones.

En un intento por ser escuchados los obreros se presentaron a las oficinas de Relaciones Laborales en espera de ser atendidos, se les dijo que a la Una de la tarde serían atendidos por uno de los abogados, para eso deberían regresar a su área asignada y esperar la reunión que finalmente no se celebró.

Se conoció que ante el rechazo de dialogar, tomaron la decisión de acudir pero permanecer de brazos cruzados, son conscientes que faltar se puede convertir en problema laboral, por acumulación de faltas a pesar de que no reciben salario, es obligado hacer acto de presencia en su área de trabajo.

Aclararon que el movimiento no tiene colores, ni ideología es porque no tienen forma de hacer frente a sus compromisos familiares y sobre todo para desplazarse todos los días a la empresa, razón por la cual exigen el cumplimiento de su salario y prestaciones acumuladas por ocho semanas.

Del lado de la 288, por fin un grupo de 27 trabajadores de la planta dos de Altos Hornos de México, salieron bajo el sistema de retiro voluntario, de inmediato arrancan su proceso ante el IMSS para recibir su pensión, que sería en un mes, además hacer sus retiros ante el Infonavit v Afores, dijo Francisco Rios Treviño.

El Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero, señaló que ese grupo de obreros ayer se presentaron a firmar su baja, por lo tanto dejan de ser trabajadores de la empresa y ahora lo que sigue es buscar el tramite inmediato de su pensión a la que tienen derecho.

Sobre el sistema de pago del finiquito dijo que será similar a los anteriores hasta por un año y estuvieron de acuerdo en esa modalidad para recibir el finiquito, la mayoría busca recibir su pensión y con ello garantizar su derecho para hacer frente a compromisos familiares.

Aclaró que aún hay obreros dentro del rango de 60 o más años de edad que se encuentran en lista de espera, para ello la dirigencia sindical hace las gestiones correspondientes de esa manera conseguir la salida de obreros en ese rango de edad que también aprovechar la ventaja de irse mediante el retiro voluntario.

Ya por la tarde se escuchó que hay una convocatoria para trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México del municipio de Castaños para acudir a una gasolinera en la subida a Castaños y cerrar la carretera 57 en ese tramo, consideran que con ese movimiento tendrán eco en su petición.

La cita era a la seis de la tarde, pero la verdad es desgastarse, además afectarían a terceros a la comunidad que en realidad no tiene culpa de lo que están viviendo, creo que lo correcto es buscar otra forma de manifestarse, cerrar la arteria lejos de tener el apoyo y respaldo de la gente es al revés.

Se entiende el malestar ya son ocho semanas sin salario, sin prestaciones, pero la sociedad no tiene nada que ver, pero también puede ocasionar problemas de salud, ante las elevadas temperaturas que se registran a esa hora, son aspecto que en realidad deben tomarse en cuenta.

No hay duda el derecho a la manifestación es legal, pero siempre y cuando no se dañe a terceros como ocurre cuando cierran la arteria en la subida a Castaños, y los riegos en la salud de quienes participan, pero bueno cada persona puede tomar la decisión que considere va de acuerdo a sus intereses.

Nos leemos mañana..