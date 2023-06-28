Fuera de contrato

Y la dirigencia sindical tronó, exigen información real de la fecha en que la empresa cubrirá los salarios pendientes, incluso dicen que se procederá legalmente para reclamar ante autoridades laborales, que ya se agotó el tiempo y que los trabajadores necesitan el ingreso con urgencia.

Ya no queremos más promesas que se convierten en mentiras, necesitamos se resuelva el problema del no pago a los trabajadores de Altos Hornos de México de lo contrario habrá serios problemas sociales por las necesidades de las familias, advirtieron dirigentes sindicales y trabajadores.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero, dijo que se cumplió un mes de la reunión sostenida con el licenciado Alonso Ancira Elizondo, quien les ofreció que en tres semanas habría resultados positivos pero el tiempo transcurre y no hay nada.

“Esto ya tocó fondo, no podemos seguir en espera, por principio habrá demandas por el no pago, estamos en platicas con un abogado que se va a encargar de colocarlas, serán individuales pero todos y cada uno de los trabajadores van a exigir por la vía legal se les entregue el salario” apuntó.

Otro punto es la postura de Leija, cuando se queja de amenazas en contra del Secretario General de la Sección 288 el Látigo Rios, pero además a sus familia, por ello se procederá legalmente, lo señalan como no grato cuando en realidad no ha hecho nada malo, es la empresa quien no entregaba el dinero.

Señala que no es justo que lo acusen de algo que es falso, que no hizo, pero tampoco se vale amenazar a su familia, una cosa es la cuestión sindical y otra la familiar, en cierta forma no les parece que hagan su vida normal tanto social como familiar por ello el enojo es total.

Fue en conferencia de prensa en donde Leija, mostró que ya está cansado, pero no por eso dejará de luchar por los obreros, incluso advierte que si no hay respuesta inmediata tomarán fuertes acciones, acompañará a los obreros en la toma de decisión porque en realidad eso ya llegó al límite.

Lo mismo ocurre con el Látigo en su intervención dijo que ya están cansados de promesas incumplidas, de mentiras, a final ellos son los que quedan mal ante los trabajadores que los acusan y señalan de todo lo malo que ocurre, cuando en realidad es cuestión de la empresa, señala.

Del lado social, de acuerdo al proceso de extensión del Decreto Presidencial, las unidades extranjeras cuyos títulos empiecen con letra no serán regularizados, seguirán en las mismas condiciones irregulares por ser orientales y desde el principio no fueron incluidos, dijo Elsa Guadalupe García de Hoyos.

La coordinadora de la UCDAC ´recordó que en una de las mañaneras se anunció que la regularización se extiende otros tres meses más es decir hasta el último día de septiembre, por ello exhortó a propietarios acudir a cubrir los requisitos tomando en cuenta los beneficios que representa.

Se conoció que seguirá el No regularizar unidades que sus títulos empiecen con letra, esos no serán incluidos dentro de la regularización y destacó la importancia de que los propietarios de unidades que se encuentran en esas condiciones conozcan que no podrán regularizarse

“Todavía no se publican las bases pero hay información de que el precio será el mismo es decir dos mil 500 pesos, la realidad es que todos deben aprovechar el precio es económico, contrario a otras ocasiones, por esa razón es tiempo de responder los que tienen unidades chuecas” destacó.

Nos leemos mañana..