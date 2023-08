Fuera de contrato

Hay variadas versiones en cuanto al impedimento de la ley del IMSS de que un trabajador cotice en dos empresas, hay quienes dicen que si se puede, otros que no porque son ocho horas de trabajo entonces no puedes estar en dos empresas, ese punto la verdad que es lamentable.

También es cierto los que se encuentran a punto de retirarse por cumplir 60 años de edad, al ingresar a otra empresa y ser dados de alta ante el IMSS, será con un salario inferior al que percibían en AHMSA, por lo tanto les va a pegar en el monto a recibir por esa prestación, lamentable el caso.

En este tema la Secretaria de Trabajo de Coahuila Nazira Zogbi Castro, dijo que ya se trabaja en este punto, incluso platicó con el delegado del IMSS para analizar el tema y ver la forma de encontrar solución pero no adelantó absolutamente nada, es decir si se podrá o no ayudar a obreros y empleados.

También es cierto buen número de trabajadores se auto emplean, en diversas actividades siempre de manera informal, pero la necesidad es más fuerte que pensar en seguir inactivos y con una serie de carga económica principalmente en alimentación, vestido y educación de los hijos, así se encuentra la cosa.

En tema sindical, todo sigue igual no hay avances en la petición de trabajadores de recibir su salario y prestaciones, a pesar de los esfuerzos que hace la dirigencia sindical no hay respuesta, incluso ya ni quieren dar declaraciones aplican el dicho que dice en boca cerrada no entran moscas.

Los plantones siguen, claro que dicen es gente que no le interesa buscar otro trabajo o fuente de ingreso aunque se informal, también es cierto, tanto empleados de confianza como sindicalizados se dedican a diversas labores para sacar lo que ellos dice el chivo para la familia.

Pero de que la mecha se encuentra a punto de estallar de eso no hay la menor duda, es cierto como que se relajó un poco el ambiente, solo los bloqueos permanentes continúan, pero no como al inicio del problema, mientras tanto el delegado de la quiebra sigue sin dar la cara.

De acuerdo a la ley es el encargado de dar información ya se para tranquilizar a los trabajadores o para que ellos tomen la decisión que mejor les corresponda, no hay la menor duda de que existe falta de información, pero que sea real, no confundir porque se puede tomar como provocación, así que aguas.

En otro comentario, las empresas Nasa y Commsa mantienen parte de su plantilla laboral, si ya retiros pero son trabajadores que se van aprovechando lo establecido en los Contratos Colectivo de Trabajo, es falso que por el paro de AHMSA se haya aplicado reajuste masivo, aclaró el dirigente de la CTM de Monclova.

Jorge Carlos Mata López, dijo que en el caso de COMMSA trabajadores donde si ha pegado el paro en Altos Hornos de México por dedicarse a dar mantenimiento al equipo de la siderúrgica, actualmente la plantilla de trabajo es de 40 cuando en los buenos tiempos llegó a contabilizarse 130.

"Los compañeros que decidieron salir fue por retiro voluntario, aprovecharon una clausula del Contrato Colectivo de Trabajo para recibir su finiquito, también se aplicó la acción de que quienes quisieran trabajar en otra empresa los enviaban, de esa manera proteger sus ingresos semanales" apuntó.

Sobre Nasa destacó que la plantilla de trabajadores es de entre 82 a 88 sindicalizados pero no ha pegado en todo los últimos seis meses que tiene en paro Altos Hornos de México, es por retiro voluntario, se les hace atractivo una clausula del Contrato Colectivo de Trabajo y pactan pago en parcialidades.

Nos leemos mañana..