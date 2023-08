Fuera de contrato

Otra semana que concluye y sigue sin liberarse salario a trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México, situación que mantiene tenso el ambiente social y pega en el ambiente familiar, ante la desesperación de no recibir el salario, mientras las deudas a la alza.

Otro problema es los adeudos con Banca Afirme, como no hay salario por lo tanto tampoco abono a la deuda que seguirá creciendo al banco no le interesa si AHMSA paga o no, negocio es negocio y el interés devora prácticamente lo que con anticipación habían pagado, la deuda a la alza.

También es cierto el dilema será al arrancar el nuevo ciclo escolar, problemas para surtir la lista de útiles escolares, ya no es tanto la inscripción, autoridades ya dijeron que no se va a cobrar hasta en tanto no se normalice la situación de la empresa y empiece a pagar a sus trabajadores.

Así se encuentra el panorama entre los obreros de AHMSA sobre todo aquellos que no quieren buscar empleo aunque sea temporal, ocuparse en lo que sea pero recibir un ingreso, prefieren perder el tiempo en las puertas, en los plantones antes que buscar el ingreso para sus familias.

Mucho se ha dicho que hay grupos interesados en invertir, el último fueron los Kikapú, esos que tienen casinos en Texas, pero la noticia se tomó a manera de broma, nadie cree que sea real y cierto, lo que sea el problema es que no alcanza a llegar la inyección de recursos.

Por otro lado la dirigencia sindical prefiere guardar silencio y en realidad eso es bueno, no tiene caso decir una cosa y no se cumple, aquí el problema no es otro más que la falta de dinero, suman cerca d 20 mil trabajadores de todas las empresas del GAN que se encuentran en esa situación.

Con lo anterior claramente se alcanza a observar que no es sindical, al recordar que el Sindicato Minero es titular del CCT e varias secciones, Cerros de Mercado, en Durango y los obreros no reciben su salario, lo mismo ocurre en Hércules en donde les prometieron las perlas de la Virgen y nada.

Y no hay manera de decir que eso es falso, es claro que ni el democrático ni el minero pueden hacer nada, eso es bueno destacar por aquello de que a trabajadores se les confunde y no se vale, otro comentario es que a pesar de las condiciones de AHMSA aún se habla de legitimizar el contrato, válgame el señor pero así está la cosa.

En otro tema, lo de SPECO va para largo, y se comenta que los propietarios tienen en venta toda la industria, pero se encuentran con el dilema de que nadie quiere comprar una empresa que no produce y mientras no se cancele la ley que promulgo López Obrador, de energía renovable, los empleos no se recuperan.

Mientras que decenas de trabajadores en la calle, lo anterior porque se dedicaban a una actividad en especifico, entonces es maquinaria y equipo de otro tipo, lo que deben hacer es aceptar la categoría de misceláneo para aprender, de lo contrario en realidad nunca conseguirán empleo,

SPECO es una empresa que arrancó actividades hace como unos 18 años, al principio todo fue fiesta incluso llegó a contabilizar un millar de empleos, hoy cuando mucho solo quedan unos 30 entre empleados de confianza, administradores y sindicalizados, ya no se pudo mantener la nómina.

Y de acuerdo a versiones esa cifra de trabajadores tienen como fecha final diciembre, si para entonces no hay mercado, definitivamente se vacía, eso puede obligar a desmantelar el equipo y dejar vacía la empresa, sale más barato liquidar que mantener esa plantilla de personal, así es el asunto.

Nos leemos mañana,..