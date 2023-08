Fuera de contrato

Y parte de los trabajadores de Altos Hornos de México, siguen boteando, pidiendo apoyo económico de la comunidad para sobrevivir, al principio se encontraban en cruceros del Pape pero ahora se extendieron al primer cuadro de la ciudad y también solicitan apoyo a comerciantes.

Eso en realidad ha desatado una serie de comentarios incluso involucran a los paristas en donde dicen que no les falta nada, tienen sus tres comidas al día, y hasta para estar alegres por las noches, las redes sociales dan cuenta de todos esos comentarios incluso suben fotografías y videos.

Tienen cazos con un tanque de gas Lp, donde preparan los alimentos, por eso se les hace extraño que con todo esos lujos sigan en lo que ellos llaman movimientos de presión, caray de lo que se entera la población, por esa razón poco a poco cae el respaldo de la sociedad en general.

Y como esto no tiene para cuando arreglarse todo indica que seguirán en las puertas, la verdad no ganan nada pero tampoco se descarta que alguien con dinero financie el movimiento para que no haya negociación y la empresa siga paralizada es lo que se comenta en redes sociales.

Por otro lado, los recintos sindicales de las secciones 147 y 288 están energía eléctrica no se les han conectado por falta de pago, al menos en la 288 no pasa nada porque el recinto sigue en manos de la fiscalía de justicia, creo que los dirigentes sindicales desconocen que se encuentra a oscuras el recinto sindical.

Mientras que en la 147 el personal ya ni acude, hasta Francis que es leal y fiel ya mejor no se presentó, no aguantó los fuertes calores, además no puede hacer nada entonces prefiere esperar que reconecten la energía eléctrica y regresar a sus labores como lo ha hecho los últimos mil años, perdón los últimos años.

El no pago de cuotas sindicales alcanzó los recintos sindicales, se conoció que el lunes a primera hora hay posibilidades de que paguen el consumo, pero se ve difícil no hay entrada de dinero, eso sería hasta que se arregle todo el rollo por los amparos de Gómez Urrutia, que no cede terreno.

Lo correcto es que ya se acabe ese problema y se regrese a la normalidad, es serio el problema más serio de lo que se puede pensar, por ello es urgente encontrar salida rápida, este escenario no puede ni debe seguir por más tiempo, tanto la 147 como la 288 forman parte de la historia de la ciudad.

En otro tema en unos meses más, todos los expedientes en el Centro de Conciliación Laboral podrán manejarse vía internet, serán electrónicos los movimientos, ya no habrá necesidad de que trabajadores, abogados y patrones se presenten a ese recinto lo podrán manejar por computadora.

Roberto Ramírez García, director de esa dependencia dijo que concluyó la primera fase para migrar al nuevo sistema, todos los conciliadores cumplieron con registrar su firma, eso permite que tengan acceso a la red que manejará los expedientes incluso estarán conectados a nivel nacional.

Y es que en ocasiones se colocaban demandas contra empresarios o negocios con sede en otras ciudades del país, eso alargaba el proceso pero ahora será diferente podrán enviarse a centros de conciliación laboral en donde el patrón tiene su sede, simplificando la conciliación.

"El nuevo sistema será benéfico para trabajadores que acuden a colocar demanda laboral, el primer paso es notificarle al patrón y dar una cita para la etapa de conciliación, que se pongan de acuerdo y evitar largos juicios, en realidad si ha dado buenos resultados desde octubre a la fecha" dijo Ramírez García.

Nos leemos mañana..