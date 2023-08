Fuera de contrato

En su mensaje a trabajadores Leija, reitera que manejar el proceso de AHMSA en la vía de Concurso Mercantil, se dan condiciones pata que se reactive la siderúrgica, es más fácil que eso pueda ocurrir, si se hubiera ido por quiebra entonces sí que las cosas se complicarían por completo.

Bajo ese principio reiteró su llamado a la base trabajadora permanecer unidos, al recordar que Napoleón Gómez Urrutia, no quiere que la empresa resurja, pero en ese camino se lleva de encuentro miles de familias, que no tienen ingreso, no es moral actuar de esa manera tan burda.

Por otro lado, ayer un grupo de cuando mucho siete trabajadores acudieron a la presidencia municipal en busca del alcalde pero los atendió el Secretario del ayuntamiento y aunque parezca chusco, le dijeron que no están de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia.

Válgame el señor pero es cierto ya no se sabe si es por ignorancia o porque desconocen de leyes, el Secretario del Ayuntamiento nada tiene que hacer en este caso, se alcanza a observar que están mal asesorados, que les dicen mentiras y ellos caen en el error, la gente se burla de esa actitud.

En otro tema, la directiva sindical de la Sección 288 analiza que el servicio funerario sea exclusivo para trabajadores y sus familias y terminar con la serie de comentarios de que es un negocio que deja mucho dinero, la realidad que es para apoyar a obreros que desafortunadamente pierden un ser querido.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la organización sindical, dijo que podría tomarse esa decisión y de esa manera terminar con mala información que ha cobrado daños al edificio, al recordar que hace unos días fue dañada, se quebraron vidrios del edificio y unidades automotrices.

"Creo que es una buena decisión, hay que recordar que la capilla opera a modo de cooperativa, los servicios funerarios se cobran a precio económico, en cierta forma para los gastos de operación y pago de personal, no es negocio como lo han señalado algunos trabajadores" apuntó.

El dirigente sindical, destacó que en los últimos días se ha atendido a trabajadores que sufren la pérdida de un ser querido, se les hace descuentos incluso hasta facilidades de pago porque nadie está preparado para una situación de ese tipo entonces se les apoya de esa manera.

Por otro lado, la detención de sujetos dedicados a saquear líneas de Telmex detuvo ese delito, son pocos los reportes de fallas en el servicio por ese concepto, lo que permite atender más rápido las fallas que por diversas causas se presentan, dijo el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Telefonistas.

Luis Hernández de León, recordó que por meses sujetos se dedicaron a bajar y robarse las líneas para después de colocar en el mercado negro el cobre, por esa razón los reportes aumentaban en todos los sectores de Monclova e incluso en diversos municipios de la región centro.

"Por meses pedimos a las autoridades actuación para detener el saqueo, hace unos días conocimos que se detuvieron a unas personas que se dedicaban a robarse las líneas, todo indica que por esa causa se detuvo el ilícito, esperamos que así continúe para no saturar de trabajo al personal de esa área" indicó.

El dirigente sindical destacó que los vecinos también pueden aportar para detener esos ladrones es cuestión de que al momento de detectar personas arriba de los postes de inmediato reporten a autoridades incluso se tiene información de que usan uniformes de Telmex para pasar desapercibidos.

Nos leemos mañana..