Fuera de contrato

Y claro que la declaración del licenciado Alonso Ancira causó revuelo entre la sociedad en general por supuesto también hay quienes no leen bien y empezaron a tirarle, no tomaron en cuenta que fue claro cuando dijo que ya no es dueño de la empresa, que colabora con quienes le quieren meter lana.

Incluso fue claro cuando dijo que si las cosas suceden como tiene proyectado entonces en dos semanas paga salarios, y empieza la recuperación de la empresa a quien ve como su hija por esa razón su interés por encontrar salida al problema, pero destaca que existe un francotirador que lo sigue teniendo en la mira.

Claro que no es fácil encontrar salida, es cuestión de entender que hay intereses muy altos que no quieren la recuperación de la empresa, incluso son los que financian los bloqueos, que tronaron la coquizadora y por supuesto que tocó ese tema y fue claro al destacar que hay plan de construir una mega coquizadora.

Dio datos de cómo podría arrancarse operaciones, sin importar la situación en Hércules, por esa razón con esa declaración es bueno que los trabajadores reflexionen, si no entienden el mensaje pues ya es muy su problema, pero quien se pone analizar la declaración podrá entender las cosas, de eso no hay duda.

Por otro lado, por no pagar el consumo eléctrico los últimos tres meses, Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio al recinto de la Sección 147, por ello se modificó el horario de atención a trabajadores, ahora solo los jueves se atenderá en las canchas, dijo el Secretario General.

Néstor Torres Terrazas, informó que desde el fin de semana se les cortó el servicio ante la falta de dinero para cubrir la facturación, por ello tomaron la decisión de no abrir las oficinas y atender los asuntos mediante vía telefónica, sobre todo en los casos ante el IMSS y seguridad pública.

Indicó que todos los funcionarios y comisionados tienen a disposición los números telefónicos para no descuidar la atención a trabajadores, esa acción se tomó ante el corte del servicio eléctrico y al estar en condiciones para cubrir el pago de la facturación por falta de ingreso.

"Tuvimos que cambiar el horario de atención, eso lo deben conocer los compañeros sobre todo los que tengan asuntos pendientes, no hay manera de reabrir el edificio por falta de energía eléctrica, la situación es más que critica pero no queda otra más que esperar buenas noticias" señaló.

En otro tema, sigue la polémica sobre los libros de texto, por parte de la dirigencia sindical, dicen que eso no va a detener el inicio del ciclo escolar, que los maestros se encuentran preparados para ello, que tienen dos opciones una utilizar los libros del año pasado o bien cuadernillos.

Arturo Gómez, coordinador de la Sección del SNTE, fue claro cuando dijo que como maestros, siempre van a defender la educación pública, destacó la importancia de los docentes a quien calificó de estar preparados para cumplir con su compromiso ante los alumnos.

Destacó que mientras los docentes se encuentren preparados podrán cumplir con su compromiso, sin afectar en nada la preparación de los alumnos, por ello insiste que se analizan las dos opciones, incluso podrían aplicarse los dos sistemas y no afectar a estudiantes.

Hay que recordar que el sistema cuadernillo se aplicó durante la pandemia cuando por instrucciones sanitarias se ordenó cancelar clases presenciales, unos fueron por internet pero conforme se alargaba el regreso a clase presencial se formaron cuadernillos, entonces no es nuevo ese sistema y los estudiantes lo dominan.

Nos leemos mañana..