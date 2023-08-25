Fuera de contrato

Y aunque se manejó la versión de que ayer viernes se pagaría una parte de los salarios pendientes, todavía hasta las tres y media de la tarde no había deposito, pero la fe no se pierde y hubo quienes recordaron que la últimas semanas el depósito se hizo a las seis de la tarde.

La verdad difícil que eso ocurra, cuestión de recordar que el licenciado Ancira, fue claro cuando dijo que si el Presidente López Obrador, aceptaba la llegada de nuevos inversionistas entonces en dos semanas estarían listos los pagos, lo que complica el panorama por completo.

Mientras el lunes estudiantes regresan a las aulas, en verdad complicado el asunto crecen los gastos extraordinarios y no hay manera de hacer frente, aunque también es bueno destacar la postura de trabajadores que buscaron y encontraron trabajo de manera temporal y con eso medio cubren compromisos.

Porque claro que no reciben el mismo salario que en AHMSA mucho menos prestaciones por esa razón es bueno que tomen en cuenta este escenario que les quede como lección de vida, sobre todo aquellos que nunca fueron leales a la empresa, una amarga experiencia, lamentable pero real.

Del lado de la 147, los trabajadores de Altos Hornos de México estaos listos para reiniciar operaciones, solo falta que el Presidente López Obrador, haga lo suyo y genere condiciones para que la siderúrgica se reactive, es tiempo de que tome en serio este problema que se presenta, dijo Néstor Torres Terrazas.

El Secretario General de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero, recordó que el Presidente siempre dijo que al momento que el licenciado Alonso Ancira Elizondo, se hiciera a un lado, entonces aplicaría programa para que AHMSA volviera a trabajar y es lo que esperan.

“No hay duda que el licenciado Ancira, se hizo a un lado, ahora necesitamos que el Presidente cumpla con su compromiso, que voltee a ver la región centro en donde miles de familias viven en condiciones pesadas por la falta de salario, ese panorama debe de cambiar” insistió.

Recordó que ya son meses que no reciben salario ni prestaciones, eso ha ocasionado serios trastornos familiares, que crecieron por el regreso a clases, los trabajadores no tienen condiciones para hacer frente al compromiso de dar educación a sus hijos, al mismo tiempo alimentación, entre otros gastos.

Lo anterior porque pese a las condiciones en que se encuentra la empresa, aún hay obreros que manejan la versión de la legitimización del Contrato Colectivo de Trabajo, se les olvida que sin empresa no hay sindicato y eso es lo que ocurre no hay empresa por el estado legal en que se encuentra.

Lamentable esa postura, de eso no hay duda, cuando lo correcto es permanecer unidos, en espera de que esto se solucione, olvidarse de sindicatos, las condiciones actuales así lo obligan, que triste que sin salario y sin empleo no entiendan lo valioso de no perder la fe y confiar que esto se arregle.

Hay que recodar que faltan cuatro meses para que llegue diciembre, y de seguir paralizada la empresa entonces el problema será fuerte, el aguinaldo y ahorro, era común que los obreros recibieran alrededor de 50 mil pesos por salario y diversas prestaciones, y como se encuentra la cosa se ve difícil que se les entregue esa cantidad.

De seguir este escenario el último mes del año será pesado para miles de trabajadores y sus familias, por esa razón se insiste es urgente que todo cambie, que se reactive la empresa, pague lo pendiente al mismo tiempo empiece a producir, caso contrario será una amarga y triste navidad.

Nos leemos mañana..