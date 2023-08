Fuera de contrato

Y otra semana concluye sin cambios en el aspecto obrero y empleados de confianza, hasta la fecha se siguen acumulando semanas sin recibir salario, esto incluye a trabajadores de Hércules que de manera infame fueron engañados con la promesa de que se les agilizaría el salario pero nada.

En este tema es importante destacar que como el ferroducto en cierta forma fue desmantelado entonces eso es mensaje para todas las familias, dentro de los planes de reactivación AHMSA no incluye las minas de Hércules, al menos los que conocen de ese caso así lo dicen.

No hay duda que la decisión de cerrar las minas fue la gota que derramó el vaso, y aunque siempre se les dijo el riesgo no hicieron caso, con el paso de los días podrán darse cuenta del daño que se hicieron, pero también es cierto son pocas las familias que aún siguen en el mineral.

La mayoría migró en busca de mejores oportunidades de vida, sobre todo empleo, ya no era posible seguir en esas condiciones pero en realidad que no entra reabrir las minas cuando llegue el momento de la reactivación de AHMSA, y no es por ser mala onda pero por ahí viene la cosa.

Es la misma situación de quienes tienen tomadas las puertas de AHMSA, creen que con eso presionan nada más falso que pensar en eso, si afectaría si la empresa estuviera en producción, pero como se ve va para largo, aunque dicen que el martes se cumple la primer semana hay que esperar otra más.

Cuestión de analizar que el pasado fin de semana se esperaba pago cuando menos dos semanas y prestaciones pero ya ni la boleta de raya envían, como se hacía de manera ordinaria en los buenos tiempos de la empresa, algo que inquita a los trabajadores que en realidad ya no saben ni que hacer.

En redes sociales circula información de citar a la raza en el recinto sindical y pedir a la dirigencia sindical información sobre el tema del pago de salario, pero se les olvida que está cerrado, por falta de energía eléctrica no van más que el jueves y eso en las canchas no tiene caso entrar el recinto.

Vuelve a observarse que culpan a la dirigencia sindical cuando es falso, simplemente es cuestión de revisar todo el entorno, recordar Hércules, la Perla y Cerro del Mercado todo se encuentra igual, es falso que se les pague el salario, en aquellos minerales son más las semanas que no reciben salario, eso es real.

En otro comentario, todo indica que quien parece que ya comienza a entender la problemática que existe en MORENA desde sus inicios en el Estado, es Alberto Hurtado, que dentro de unos meses se convertirá en diputado local, luego de recibir su constancia que así lo acredita.

Lo anterior porque el joven diputado a comenzado a conciliar con visión a futuro, lo anterior al reunirse con el dirigente de México Avante Fernando Rodríguez, es bueno recordar que Rodríguez, fue unos de los principales operadores, sino es que el único y más grande de Ricardo Mejía Berdeja.

Palabras del mismo Fernando Rodríguez, en política hay que saber aprender pasar la página, con la finalidad de sumar y no dividir, como lo hizo el ex subsecretario de seguridad en el país, eso a pesar de que en redes sociales lo tupieron, pero se fajó en esa alianza.

Hurtado es muchacho que si logra conciliar su futuro político será muy bueno, conoce la manera de llegar a la gente, tiene experiencia en eso, además gente cercana al senador Armando Santana Guadiana Tijerina, y se desempeñó muy bien como su jefe de prensa y publirrelacionista, de eso no hay duda.

Nos leemos mañana..