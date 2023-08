Fuera de contrato

Para el Secretario General de la Sección 147 Néstor Torres Terrazas, la reactivación de AHMSA va para largo, es lo que se alcanzó apreciar con las últimas declaraciones el Presidente López Obrador, que insiste en no dar condiciones para que se recuperen las actividades.

Dice que el odio que le tiene al licenciado Alonso Ancira, pega en los trabajadores y sus familias que ya cumplieron 16 semanas sin recibir un solo salario, ni tampoco prestaciones diversas, esa postura aumentó la desesperación de la población y puede causar problemas sociales.

"Lejos de convencer desanimó a la gente, cuando todos pensaban que pronto se lograría arrancar actividades es al contrario, López Obrador, no entiende o no quiere entender que esa postura es perjudicial para los trabajadores y sus familias, no quiere que AHMSA vuelva a operar" se quejó.

Dijo que la falta de sensibilidad del Presidente lo coloca como una persona totalitaria solo lo que diga se tiene que hacer, mientras miles de familias se encuentran perjudicadas, afectadas por completo, no tienen ingreso, por 16 semanas han esperado respuesta pero no va a llegar jamás.

En este sentido se conoció que la empresa abrió el retiro voluntario a empleados de confianza aunque no tengan 60 años, que estén cerca de cumplirlos y que les van a respetar los 40 días, pero es cuando sale la pregunta se autorizó este proceso y quien lo aprobó, por la situación jurídica en que se encuentra AHMSA.

Porque es cuestión de recordar que a sindicalizados de 60 o más años de edad no los dejaron que se fueran, detuvieron ese proceso, a pesar de que se encuentran en lista de espera aún no hay nada, por esa razón es extraño que a empleados de confianza si les autoricen salir.

Al menos entre los grupos de WhatsApp se maneja esa versión de que ya les autorizaron irse sin importar si ya tienen 60 años, todo apunta que el plan es reducir la plantilla, y aprovechar que se fueron para no pagarles las quincenas y prestaciones pendientes y reducir la cantidad.

Eso es lo que se cuenta entre empleados de confianza, la verdad es para analizar esa invitación, conocer cuál es la intención y ver si es legal, es la manera de evitar problemas al momento de recibir la liquidación y los salarios que siguen pendientes, así como también prestaciones.

En otro comentario los recintos sindicales siguen sin energía eléctrica no hay dinero para pagar el consumo, en la 288 se sigue atendiendo en la capilla mientras que en la 147 solo los jueves en las canchas, y como se encuentra la cosa no hay para cuando solucionar el asunto.

Pero igual y no hay problema, los trabajadores que acuden a la capilla son aquellos que se quieren ir y tramitar su pensión, pero la respuesta es la misma no se puede, no hay manera de que se vayan, los directivos de relaciones laborales ni van por el bloqueo de las puertas y la falta de energía.

También es cierto que asunto pueden traer, si la empresa sigue paralizada por completo, las dos plantas siderúrgicas durmiendo, entonces como que carece de importancia acudir, no hay necesidad, muchos de los trabajadores se encuentran trabajando en diversas actividades para sacar el chivo.

Nadie se acuerda de las famosas y tradicionales posadas que cada diciembre se celebraban, no hay lana, y el temor es que pasará el último mes del año, no habrá dinero para miles de familias, tendrán que empezar a entender que como se encuentra la cosa eso va a ocurrir, veremos.

Nos leemos mañana..