Excelente presentación

Quien tuvo conferencia de prensa el día de ayer y lo hizo desde lo más alto de Monclova es decir la loma de la Bartola fue el alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez quien anunció literalmente a los cuatro vientos la Feria de Monclova.

El edil Monclovense en compañía de regidores, empresarios y la secretaria de turismo que no se pierde ninguna, hicieron al anuncio.

Los pormenores del evento y la cartelera oficial de artistas las dará a conocer el empresario y representante artístico Javier Flores quien son uds es garantía de una excelente organización y buenos eventos.

Por cierto para comodidad de los asistentes los tradicionales festejos o Feria de Monclova serán llevados a cabo en las instalaciones del Estadio Monclova, del día 02 al 19 de Octubre.

NO SE OLVIDA DE MONCLOVA

Manolo Jiménez Salinas gobernador de Coahuila está dejando en claro que una de sus preocupaciones lo es sin duda alguna Monclova y la situación que atraviesa la otrora poderosa acerera Altos Hornos de México (AHMSA).

Y así lo dejo en claro en su última visita a Palacio Nacional en dónde en una reunión de trabajo y analizando prioridades con la Presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo uno de los asuntos más urgentes lo fue sin duda el tema de AHMSA

Y es que para el Gobernador siempre a sido primordial buscarle una pronta solución a la problemática de la acería prueba de ello es que no ha quitado el dedo del renglón en las reuniones que sostiene con quién pruebe sin duda alguna ponerle remedio y fin a este enjambre de problemas, es decir con la Presidenta Sheimbaum Pardo.

El esquema para la solución de la problemática de AHMSA no es fácil ni mucho menos barato, sin embargo el jefe del ejecutivo Coahuilense no quita el dedo del renglón y confía en que pronto pueda haber una solución a este conflicto.

CONTINÚA COAHUILA CONSU BLINDAJE Y RESULTADOS POSTIVOS.

Sin duda alguna una de las prioridades del Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas lo es la Seguridad Pública tema en el cual simple y sencillamente no se baja la guardia ni se quita el dedo del renglón.

Coahuila hasta hoy mantiene su blindaje y sus resultados positivos en materia de seguridad. En el mes de julio con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coahuila cerró en primer lugar nacional con menos homicidios dolosos en el país.

Estas acciones fueron revisadas en la Reunión de la Mesa para la Construcción de La Paz que encabezó el Gobernador Manolo Jiménez Salinas junto al General de División, Eufemio Alberto Ibarra Flores, comandante de la XI Región Militar.

Coahuila representó el 0.1% por cientos de estos homicidios, lo que se traduce en dos homicidios, destacando en que ambos están resueltos.

Al corte del presente mes se han registrado 55 homicidios dolosos, con el 98.1% resultó de ellos; teniendo un 26.7 menos occisos que el mismo periodo del año pasado.

Coahuila se ha mantenido seguro, con un total de 258 cateos coordinados; con resultados de 136 personas detenidas, asegurando 365 kilogramos de narcóticos.