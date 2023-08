Fuera de contrato

De acuerdo a Víctor Manuel Aguilera Gómez, los acreedores de AHMSA que no demandaron para reconocer deuda de la empresa aún tienen una segunda oportunidad que vence el 12 de septiembre, por si fuera poco después de publicarse el acuerdo tienen otra oportunidad para reclamar, mediante la inconformidad.

Al menos es lo que se alcanzó a entender en un audio que el designado conciliador hizo circular y pues es buen detalle, pero se insiste muchos no tienen recursos como para pagar los honorarios por ello buscan que hasta que reciban el pago, entonces destinar una parte y cubrir ese pago.

Con esto se puede ver que el monto a recibir será cuando menos el 50 por ciento de la deuda por aquello de las quitas que contiene la ley de Concursos Mercantiles y a eso se suma el pago de honorarios a los despachos que llevan el juicio, pero lo importante es que se avance.

Muchos s quejan por ese proceso, con justa razón, dicen que no tienen porque recibir menos dinero, sobre todo por aquello de las facturas que obliga a pagar impuestos al fisco entonces van a salir trasquilados y prácticamente para pagar, así de ese tamaño se encuentran las cosas.

Otro punto que se debe razonar es el tema de salarios tanto a empleados de confianza como sindicalizados una suma que esta cerca de llegar a los 500 millones de pesos, una cifra bien elevada y pesada, se comenta que porque primero se toma en cuenta a proveedores cuando la ley dice que primero los trabajadores.

Es cuando se tiene que reconocer que es un proceso a parte, es justo recordar que en su momento la juez Cristina Rodríguez, rechazó la petición de incluir salarios y prestaciones dentro del proceso de quiebra por lo tanto tampoco entran como acreedores en el Concurso Mercantil.

Qué quiere decir eso, que el salario tienen que cubrirse de manera directa por la empresa, pero no se ve para cuando, la postura del Presidente López Obrador, habla por si solo de que no hay acuerdo, que esto seguirá por mucho tiempo al menos que se anime a tomar el control.

Es algo que no se puede descartar pero también es cierto habría que hacer todo un proceso y demora la reactivación de la empresa, situación que en realidad los trabajadores deben de conocer, sería mala onda decirles que pronto les pagan, como quiera hay que esperar la próxima semana.

En otro tema, el saqueo en las dos siderúrgicas no es nuevo, ladrones tienen meses haciendo ese delito, pero como no hay luz pues no es fácil detenerlos en el lugar de los hechos, tampoco identificar a los que fueron balconeados, y de no ponerse atención esto va a seguir.

Cuestión de recordar el accidente ocurrido en la planta dos, cuando regresó la energía eléctrica hace ya dos meses, eso fue por el mal estado de las instalaciones y los robos, cable sustraído, así que al momento de arrancar operaciones lo primero que se tiene que hacer es revisar todo.

De la invitación a empleados de confianza a retirarse se insiste tienen mucho que perder y poco que ganar, mientras no se defina el Concurso Mercantil, cualquier acuerdo corre el riesgo de no ser reconocido por la autoridad que lleva el proceso legal, hay que poner atención.

Y es que desesperados los que tienen 60 años pueden optar por esa invitación, ya es cuestión muy propia si lo aceptan o rechazan, son intereses muy personales de cada uno de ellos, de que si es para pensar de eso no hay la menor duda, es cuestión de ponerse a analizar y punto.

Nos leemos mañana..