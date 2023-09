Fuera de contrato

Ahora se soltó el borrego en el sentido de que todos los eventuales causarán baja esto en las dos plantas de Altos Hornos de México, incluso que en el transcurso de la semana fueron citados al recinto sindical a notificarles que dejaron de pertenecer a la empresa pero por otro lado se dice otra cosa.

Se maneja que no todos fueron citados, solo aquellos que acuden a las puertas y participar en los bloqueos, que les llamaron la atención, en su calidad de eventuales el compromiso es permanecer tranquilos, que no les conviene participar en movimientos, que de lo contrario entonces si para fuera.

Dos versiones que salen de los propios trabajadores, en ambos casos se pudo conocer que el segundo comentario es el más acertado, que en realidad si les estiraron las orejas porque no es posible que se muevan de esa manera cuando lo correcto es hacerse a un lado mientras llegan las noticias buenas.

Al menso es lo que se comentó por parte de directivos sindicales, pero nadie da la cara y es lo mejor faltan pocos días para que se cumpla el plazo de que en dos semanas empezaría a pagarse a los trabajadores y empleados de confianza, pero la realidad es que nadie cree que eso pueda ser cierto.

Por otro lado septiembre será decisivo para el futuro de Martín Carrillo, el obrero de AHMSA que resultó afectado del ojo derecho tras recibir un peñascazo mientras participar en los violentos hechos ocurridos en calles cercanas al recinto de la 288 que sigue en manos de la fiscalía.

Lo está tratando un médico en Monterrey que fijó como plazo antes del 15 de septiembre mes patrio, y es cuando se podrá conocer si recupera al cien por ciento la vista de ese ojo o pierde la visibilidad, ojalá y en realidad se recupere porque la vista es lo más preciado de la vida, de eso no hay duda.

Fue en junio cuando se armó el borlote por el caso de la reivindicación del Contrato Colectivo de Trabajo, que a final de cuentas solo lastimó a los verdaderos trabajadores, pero de nada sirvió simplemente no hay empresa por lo tanto no ha sindicato hasta que no se vuelvan las actividades en la empresa.

La verdad como se encuentra la cosa aún hay quienes hablan de ese proceso y eso indica que algo viene para la empresa, no por algo Julio Villarreal, salió a escena después de años de ese acuerdo, eso llama la atención a propios y extraños entonces no se puede descartar que eso ocurra.

En otro tema, en septiembre vence el plazo para la legalización de unidades chuecas, que hasta el momento arroja números no muy positivos, es cuestión de analizar los números y encontrar que no son cifras que se esperaban, la realidad es otra por la falta de dinero para ese proceso.

Incluso negocios que se dedican a esa actividad, se encuentran semi paralizados, porque no llegan clientes, tampoco para refrendar su membrecía lo que habla del serio problema que se presenta en la región, no hay duda que el efecto AHMSA envuelve parte de la economía regional.

Elsa Guadalupe de Hoyos García, dirigente de la UCDAC dice que hay semanas que no se regulariza una sola unidad, contrario a cuando inició ese proceso, la locura, la plataforma no abría, se cerraba rápido por la fuerte demanda, hubo negocios que aprovecharon para sacar venta y ganancia.

Ante este escenario no descartó que el Decreto Presidencial se extienda hasta diciembre concluya con el año y dar oportunidad que la cosa económica mejore en la región y se den condiciones para que los dueños puedan legalizar su unidad y dar certeza jurídica a su bien familiar.

Nos leemos mañana.