Fuera de contrato

Por la carbonífera hay información trabajadores de la Mina VIII agrupados en la Sección 8 del Sindicato Democrático Minero, fueron informados que se les estará cobrando los rebajes atrasados del contrato que tienen con funerales García, en razón de que la empresa no ha hecho las aportaciones.

Se aclara que tienen que pagar la cuota, de lo contrario en caso y necesiten servicio funerario no se les brindará la atención por la falta de aportaciones de la empresa, con ello se refleja que seguirán creciendo los problemas para trabajadores de AHMSA en ese caso de la región carbonífera.

Mientras que Hércules poco a poco se vacía, la mayor parte de las familias migraron, no tienen energía eléctrica y el único supermercado que seguía operando anunció que cierra sus puertas, lo bajo de la ventas no deja para nada, entonces se tomó la decisión de cerrar su puertas.

No cabe duda que el cierre de la mina arroja esos negativos resultados, incluso se insiste que ya no vuelve a operar, que ese proyecto no se encuentra dentro del plan de negocios, la verdad muy lamentable, principalmente para trabajadores de entre 55 a 59 años de edad tendrán problemas para su pensión que será muy baja.

En otro tema, no hay condiciones para regresar al recinto sindical de la 288, por principio se requiere el pago de salario y descuentos que se hacían a grupos, además no se cuenta con recursos para cubrir el pago de energía eléctrica, el edificio sigue luz además tampoco hay dinero para pagar al personal administrativo, dijo Francisco Rios Treviño.

El Secretario General de la organización sindical, señaló que mientras no se cubran esas necesidades tendrán que seguir atendiendo a los trabajadores en las instalaciones de la capilla funeraria, es decir aunque poco se puede hacer lo importante es que tienen disposición de atender a los obreros.

"Hay que ser honestos y reconocer que existe malestar entre los trabajadores por la falta de salario, ya son meses si recibir un solo cinco lo que ha provocado serio malestar entre los compañeros, también hay otros pagos pendientes y eso impide que existan condiciones para regresar al recinto" apuntó.

Se mostró confiado que en los próximos días se genere información oficial sobre la reactivación de la empresa, incluso se insiste que arrancarían con el Horno Eléctrico y otros departamentos de producción, es un aspecto que la base sindicalista tiene en cuenta y espera buenas noticias.

Otro detalle que vale la pena es acerca de los ex trabajadores que siguen con su idea del cinco por ciento por la venta de AHMSA, en realidad ya se les explicó que no hay tal, que alguien sacó esa versión con fines de recibir apoyo semanal de los que todos los sábados acuden a la plaza principal.

Cuestión de analizar lo siguiente el pleito entre AMLO y el Licenciado Ancira, es escenario propicio para que el Presidente ya hubiera dicho que si está pendiente ese pago, pero no hay nada, no hay expediente en ese sentido, pero no quieren entender que pierden el tiempo con esa postura.

Pero también se comenta que el plan cambió, que ahora buscan que el gobierno federal destine recursos de una partida especial para entregarse a ese gente y ponen como ejemplo Pasta de Conchos, en donde se apoyó a familiares de los trabajadores fallecidos e la explosión de la mina.

Así se encuentra el escenario, ayer se corrió la versión de que parten a Monterrey para buscar la manera de acercarse al Presidente López Obrador, en su próxima gira por el vecino Estado, y vuelve a surgir la pregunta de dónde sale para cubrir los gastos, quién financia?.

Nos leemos mañana..