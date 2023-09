Fuera de contrato

Las declaraciones del Senador Napoleón Gómez Urrutia, se encuentran fuera de orden, además es lo mismo que se ha manejado los últimos meses, del peligro que representa que Altos Hornos de México no vuelva a operar, eso ocasionaría serios problemas sociales, de acuerdo a Ismael Leija Escalante.

Cuestionado sobre la declaración del Senado, insistió que es más de lo mismo, con la diferencia de que el se encuentra en México, sin apuros mientras que ellos como dirigentes hacen frente al problema, siguen en la región y al igual que el resto de los trabajadores sin salario ni prestaciones.

En cuanto a la posibilidad de que en diciembre poco a poco la empresa arranque operaciones, señaló que es una buena posibilidad incluso destacó que la base trabajadora se encuentra lista para reintegrarse a sus actividades aunque no conoce quienes serán citados a trabajar.

"De acuerdo a lo que se dice serían los de mantenimiento los primeros en retornar a trabajar, porque hay que dar reparación a todo el equipo, la empresa se encuentra en condiciones que requiere inversión para reparar los equipos, además que regrese la energía eléctrica" apuntó.

Por otro lado, los recintos sindicales siguen cerrados, sin atención a los obreros, por falta de energía eléctrica en el caso de la 147 mientras que la 288 el recinto sigue bajo resguardo de la fiscalía del Estado, entonces no hay para cuando se reabran, pero como dicen muchos ni caso tiene.

Y hay razón, en cierta forma dejó de operar Relaciones Laborales, todos están en sus casas así que no hay asuntos que atender, solo cuando se trate del seguro Social y de Seguridad Pública, esas dos comisiones siguen operando de manera normal, el resto ni para que acudir al recinto.

Es cierto el Chino Torres una vez a la semana se presenta al recinto y en las canchas atiende a los pocos trabajadores que acuden, mientras que el Látigo lo hacer pero en la capilla de velación, que por cierto siempre se encuentra llena de trabajadores que acuden a visitar al Látigo.

Son trabajadores en su mayoría de 60 o más años de edad que van en busca de conseguir su retiro, pero es un tema que permanece detenido, no ha manera de apoyarlos por el simple hecho de que no hay licenciados de relaciones laborales, tampoco van porque no los dejan entrar además no hay luz.

En tema social, el macro simulacro celebrado el martes 19, es un escenario que fomenta la cultura de la protección, la decisión de involucrar escuelas e industrias favorece el número de ciudadanos que estarán preparados para actuar en caso de presentarse una contingencia, dijo Arturo Cabrera Barrón,

Calificó de positivo este tipo de eventos, al destacar que eso también permite a los cuerpos de auxilio estar en condiciones de medir el tiempo de reacción al momento que se presente una contingencia, al mismo tiempo identificar las fortalezas y debilidades que presentan las corporaciones de auxilio.

El agente de seguros y finanzas, señaló que en el caso de negocios de todo tipo, también bueno que fomenten la cultura de asegurar sus bienes, al igual que a su personal, de esa manera estarán en condiciones de recuperar lo que se haya perdido durante la contingencia como ocurrió con dos negocios la semana pasada.

"Lo mismo se puede hacer en el hogar, asegurar la viviendas y bienes,, eso también forma parte de la cultura de prevención, hay que tomar en cuenta que los bienes forman parte del patrimonio familiar por lo tanto una pérdida representa que todo lo logrado en años, desaparezca" indicó.

Nos leemos mañana..