Fuera de contrato

Los recintos sindicales de las Secciones 147 y 288 siguen en resguardo policiaco, mientras no se solucione el conflicto legal, no pueden ingresar al menos a la 288 que desde mayo prácticamente se encuentra en manos de la fiscalía, después de los sangrientos hechos que se registraron.

En el caso de la 147 desde la semana pasada cuando hubo intentos de ser tomados a la fuerza por Napistas, desde dos días antes el edificio estuvo blindado y así continúa, con la presencia las 24 horas del día de policías municipales que resguardan las instalaciones a manera de seguridad.

Néstor Torres Terrazas, Secretario General dijo que esa acción se tomó para evitar problemas, como quiera asisten dos días a la semana para atender a trabajadores que traigan asuntos que tratar, también son atendidos por teléfono cuando tengan problemas ante el IMSS.

Dice que la vigilancia del recinto seguirá hasta que no baya solución y se reincorporen a las actividades normales, pero no hay fecha para eso, incluso el edificio no tiene energía eléctrica que por falta de pago Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio hasta nuevo aviso, es decir cuando paguen.

Por el lado de la 288, a pesar de que no hay manera de manejar documentación trabajadores de 60 o más años de edad acuden a la Capilla de Velación, buscan la manera de que les autoricen el retiro voluntario, pero la verdad que es un poco imposible por las condiciones como se encuentra AHMSA.

El Secretario General Francisco Rios Treviño, dice que hay una lista en espera son obreros que buscan tramitar su pensión ante el IMSS, pero no hay manera de manejar papelería, sobre todo recibir su baja que es requisito indispensable para salir, ellos ya quieren tramitar su pensión.

Sobre el monto mensual que recibirían por pensión, dijo que son sumas diferentes de acuerdo a las semanas cotizadas y el salario, pero se calcula que sería entre 30 a 35 mil pesos mensuales, por esa razón quieren hacer efectiva esa prestación y estar en condiciones de cubrir compromisos.

Les pide esperar no hay más que saber estar en contacto, que cuando se levante la situación de la empresa entonces sí habría manera de apoyar en sus gestiones, actualmente hay una lista de 40 trabajadores de la planta dos que quieren se les autorice su retiro voluntario, así la cosa.

En tema de la burocracia municipal, todo indica que si no es este año pero el próximo tendrán su recinto sindical ubicado en la zona centro, la dirigencia sindical solicitó al alcalde Mario Dávila, apoyo para reactivar las instalaciones y la respuesta fue positiva por parte del edil.

Jesús Rivera Quintero, Secretario General de la organización sindical, recordó que por más de 20 años el edificio ha permanecido abandonado por falta de recursos no fue posible terminar con los último detalles y por esa causa se encuentra en deplorables condiciones que impiden su uso.

Por esa razón, será derrumbado, el plan es construir un nuevo recinto totalmente nuevo para evitar problemas, por ello se pondrán de acuerdo con el director de obras públicas Jesús Ballesteros y juntos analizar el proyecto, el contenido del mimo y empezar la construcción lo más rápido que se pueda.

"Lo que si no sabemos es si será este año o el próximo, tomando en cuenta que nos encontramos en la recta final de este 2023, pero el compromiso del alcalde es construir el recinto sindical y que los burócratas tengan su propio edificio en donde puedan sesionar cuando se les convoque a asambleas" apuntó.

Nos leemos mañana..