Fuera de contrato

Todavía hasta el mediodía de ayer no se tenían reportes de vuelos, es decir plan de vuelo en el aeropuerto Venustiano Carranza, lo anterior es para recordar que mucho se manejó la versión en el sentido de que no terminaba la semana sin que arribaran a Monclova inversionistas de AHMSA.

Es bueno recordar que los planes de vuelo se manejan con días de anticipación, sobre todo los que vienen del extranjero al menos que aterricen en el aeropuerto plan de Guadalupe de Ramos Arizpe o bien en el de Monterrey y desplazarse por tierra a la región centro, son dos opciones que pudieran emplearse.

La ocasión anterior que se manejó la versión de que vendrían se manejaron todas esas opciones, pero a final del día nada fue cierto y todo sigue igual, en medio de la desesperación de los trabajadores que ven las hojas del calendario y observan que diciembre se acerca.

No hay duda que sigue estancado, el Presidente metiendo miedo a empresarios, siempre que se maneja la versión de la visita de empresarios desde la mañanera manda mensajes, como diciendo nadie va a tomar la empresa si yo no quiero y en ese camino miles de trabajadores sufren las consecuencias.

En otro tema, funcionarios de la Secretaría de Gobernación se comprometieron analizar la petición de ex trabajadores de Altos Hornos de México que siguen en espera de que la empresa cumpla y libere finiquitos a cerca de 400 trabajadores, que de buena fe firmaron convenio de pago pero no se cumplió.

David Perales Fierros, ex trabajador de la planta dos, recordó que la semana pasada junto con otro grupo de trabajadores y con apoyo de la presidencia municipal se trasladaron a la ciudad de México en un intento por ser escuchados en su reclamo ante el vació de información por parte de la empresa.

"Los funcionarios nos preguntaron si habíamos intentado dialogar con representantes de AHMSA y el Sindicato la respuesta fue que agotamos esos medios pero no hay nada en claro, nadie responde, esa fue la razón que los orilló viajar a la capital del país en busca de autoridades federales" señaló.

Indicó que ante esa respuesta los representantes de la Secretaría de Gobernación se comprometieron a revisar la petición y en pocos días se les dará respuesta, ellos a su vez harán lo mismo con todos los ex trabajadores involucrados para que conozcan el resultado final.

Por otro lado, personal del Juzgado Cuarto de Distrito arreciaron las medidas de presión y hoy miércoles no laboraron, se mantuvieron en plantón afuera del edificio, para el jueves podrían actuar de la misma manera, al conocer que se votó por la eliminación de 14 fideicomisos que consagran prestaciones.

Luis Lauro Quintero Floyd, abogado dijo que la dirigencia sindical nacional, ordenó suspender actividades cuando menos por el día miércoles, pero la mañana del jueves recibirán instrucciones siguen sin actividad o regresan a sus actividades de atender usuarios que acuden al Juzgado.

Adelantó que hay condiciones para que se mantenga el paro toda vez que no hay respuesta de la Presidencia de la República, al contrario la mayoría de los diputados y sus aliados votaron a favor de desaparecer esas prestaciones que por décadas disfrutó el personal del Poder Judicial de la Federación.

"Es tanto el odio del presidente al PRI y al PAN que no cambia su discurso es el mismo, su odio no le permite analizar y comprender la situación del país, en este caso habla de privilegios pero eso forma parte de su actitud del odio que tiene a los anteriores gobiernos y eso impide dialogar, no quiere" indicó.

Nos leemos mañana..