Fuera de contrato

Y sigue la espera de buenas noticias de AHMSA, tanto la dirigencia sindical como de la empresa se hacen a un lado en cuanto a información se refiere, esa postura es correcta, no tiene caso decir una cosa, no se cumple y al día siguiente otra por eso es bueno guardar silencio.

Incluso poco a poco los trabajadores empiezan a entender la realidad, el asunto es manejo político de eso no hay duda, y hay quienes dicen que conforme se acerquen las elecciones entonces es cuando AMLO suelta AHMSA, ojalá no sea demasiado tarde y ya no se pueda hacer nada.

También hay quienes utilizan perfiles falsos para seguir haciendo de las suyas, de manera que buscan la forma de mover a los obreros, aunque son lograrlo, muchos se encuentran trabajando en la industria y el comercio, otros fuera de la región en Saltillo, Monterrey y en Estados Unidos.

Creo que fue la mejor decisión que tomaron acomodarse y no andar en la calle pidiendo apoyo a la comunidad que poco a poco deja de aportar, en las redes sociales se les pide que busquen trabajo, que ya no puede seguir el apoyo económico total que son pensamientos divididos.

Por otro lado, el susto que se llevaron los directivos de la 147 fue para atraer la atención de los conductores sobre todo los que acostumbran manejar ebrios, si precaución y sin control, los accidentes ocurren cuando menos lo esperan y en ocasiones cuestan vidas, de eso no hay duda.

Ahora más hay obreros de AHMSA que manejan pero por el estado emocional en que se encuentran es fácil que puedan provocar un accidente, por esa razón es buena la posición del Secretario General de la 147 Néstor Torres Terrazas, cuando dice que se tiene que actuar con cautela.

Un accidente no es cualquier cosa, más en las circunstancias económicas que presentan, si no tiene seguro y es responsables hay que pagar reparar daños de ambas unidades, eso se le suma las multas, el arrastre y la pensión una cantidad en verdad bastante pesada y no hay forma de pagar.

Siempre es buena una recomendación como en este caso que se exhorta a no manejar ebrios, no tiene caso, total nada les cuesta ir comprar sus cervezas y quedarse en casa así como se hacia durante la pandemia que estaba prohibido salir a reuniones y cantinas, así que mucho ojo.

En otro tema, la presidencia municipal no contempla contratar personal sindicalizado, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo la plantilla se encuentra completa actualmente son 350 los trabajadores por lo tanto podría ser hasta la próxima revisión del tabulador salarial en febrero del próximo año cuando se genere oportunidad.

Jesús Rivera Quintero, Secretario General del Sindicato de Trabajadores dijo que el incremento del parque vehicular a los diversos departamentos atrajo la atención de desempleados que se acercaron a la dirigencia sindical en busca de información, tienen la intención de trabajar en el municipio.

"Pero esas unidades serán operadas por personal de confianza, es lo que nos informó no se puede contratar sindicalizados al permanecer completa la plantilla, al menos que haya bajas por diversas causas, entonces se tendría que negociar para cubrir las vacantes que en cierto momento quedan vacías" apuntó.

Dijo que los últimos días a las oficinas sindicales arriban desempleados que preguntan sobre una posible contratación, la respuesta es la misma no hay apertura de la bolsa de trabajo, tampoco fecha tentativa por lo tanto se les aclara la verdad y se les dice que mientras busquen otra opción.

Nos leemos mañana..