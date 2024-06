Fuera De Contrato

Para directivos del Sindicato Democrático Minero, no había razón de trasladarse a la carbonífera e intentar acercarse al Presidente López Obrador, en razón de que hace tiempo se le entregó oficio en donde solicitaba su intervención para reactivar la empresa y apoyo a trabajadores y no hay respuesta.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero, dijo que además se encuentran platicando con la Procuradora Fiscal que en cierta forma fue designada por el Presidente para ver el caso de AHMSA, por lo tanto esperan que haya buenas noticias.

“En diálogo con la Procuradora nos aclaró que tiene instrucciones del Presidente de ver este problema, incluso apoyó para que trabajadores con saldo a favor de su declaración anual se les regrese, también se ha logrado profundizar en el tema de AHMSA y hay buen acercamiento” destacó.

Dijo que por esa razón no se presentaron en Pasta de Conchos es difícil acercarse al Presidente que ya tiene información sobre la situación que presentan miles de familias, los trabajadores de AHMSA y subsidiarias ya tienen 13 meses sin recibir salario y prestaciones lo que ocasiona serios problemas.

Por su lado el Secretario General de la Sección 288 Francisco Rios Treviño, recordó que en la última visita Presidencial el año pasado exactamente en Pasta de Conchos, personalmente le entregó en sus manos un oficio en donde le da a conocer la problemática que se presenta.

También han tocado puertas de diversas dependencias federales y es tiempo que no hay respuesta, por ello esta ocasión decidieron no hacer acto de presencia, el Presidente tiene información exacta de lo que ocurre con miles de trabajadores y sus familias entonces no se justifica volver a informarle.

Sobre el tema de AHMSA se dijo confiado en que haya buena negociación entre los actores que manejan la negociación de compra-venta y eso permita empezar la reactivación de la siderúrgica, poco a poco recuperar los miles de empleos que siguen en la cuerda floja por no reanudarse actividades.

“Tengo confianza y sobre todo mucha fe de que pronto haya noticias, tenemos que entender que el caso se encuentra en manos de un juez federal, que dio clara muestras de que hay manera de reactivar la siderúrgica, eso da confianza en que si será posible rescatar miles de empleos” apuntó.

En otro tema, la visita del Presidente López Obrador, atrajo la atención sobre todo porque llega exactamente el día en que se dio a conocer la recuperación de cuerpos de trabajadores fallecidos por la explosión en la Mina Pasta de Conchos, algo que en realidad es sorprendente por los años que transcurrieron.

Siempre se dijo que no había manera de recuperar nada, que en cierta forma los cuerpos quedaron carbonizados y eso fue lo que siempre se dijo y se mantuvo por más de 19 años por esa razón sorprende el hallazgo, incluso médicos comentan que es imposible que eso ocurra.

Lo cierto que ahora los deudos de esos trabajadores encontrados podrán estar tranquilos y enterrar lo que encontraron, aunque la verdad la tumba es solo un respiro de saber donde se encuentran los restos del ser querido, se desconoce si seguirán los trabajos para seguir avanzando dentro de lo que fue esa gran mina.

También se conoció que la visita del Presidente se aprovechó por diversos grupos con la intención de hacerle llegar planteamientos, pero a decir de otras personas es difícil muy difícil que puedan acercarse, la guardia Presidencial lo impide, pero no se pierde nada con intentar.

Nos leemos mañana..