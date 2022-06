Fuerte tronó la dirigencia sindical contra la doctora Milagros, asignada s la clínica siete del IMSS, lo anterior luego de que rechazó la intervención de directivos sindicales, los desconoció como lideres al señalar que no tienen representación ante autoridades, por ello les cerró la puerta.

En este sentido, el Secretario de Previsión Social, Roberto Reyes Moreno, dijo que hay mucho malestar entre la dirigencia sindical por la postura de la doctora, incluso llevarán su queja a la delegación en Coahuila, a efecto de que obliguen a la doctora a pedir una disculpa pública por su comportamiento.

No se puede quedar la cosa así, es obligado que se tomen acciones fuertes, si eso hace con representantes sindicales, que actitud tomará con pacientes, si no le gusta su trabajo se puede retirar, el IMSS es una institución sana, que vela por la salud de los mexicanos y una doctora no puede manchar esa imagen.

De no recibir respuesta inmediata actuarán con diversas medidas de presión, el abuso que cometió contra directivos sindicales no puede quedar sin castigo, incluso investigan si hay más denuncias o quejas contra la doctora Milagros, para recabarlos y presentarlos ante la delegación en Coahuila.

Por otro lado el vocero Carlos Garza Bernal, consideró importante reactivar las campañas de vacunación contra el Covid-19 viene la quinta ola y las cifras de contagios a la alza, lo que obliga a no bajar la guarida, pero al mismo tiempo vacunar lo más rápido que se pueda a los que todavía no se les aplica.

Incluso en este segmento deben entrar los niños de 5 a 10 años de edad se comenta que ya llegó el biológico pero no se conoce fecha para el inicio de la campaña, lo correcto es que sea abierto, en todas las clínicas y hospitales, que los puestos de vacunación no se coloquen en un solo lugar.

"Ya está comprobado que eso no funciona, no hay tiempo para manejar la vacunación de manera política, se tiene que aprovechar la infraestructura que tiene el IMSS, ISSSTE y el Hospital Amparo Pape, así como también instalarse en la plaza principal, eso es para no perder tiempo" apuntó.

Dijo que es real que el virus sigue mero merodeando en la región, las estadísticas son claras y refleja una alza en el número de contagios, esto se tiene que detener, de lo contrario podría salirse de control y volver a la vida de hace dos años con limitaciones y obligados a permanecer en casa, indicó.

En otro tema todo apunta que la elección en Maxión Inmagusa, fue copiosa, que si hubo respuesta de los sindicalizados, que en cierta forma empezaron a preparar lo que será la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, que es en beneficio de la economía familiar por el aumento al salario y otras prestaciones.

Lo importante de todo es que los propios trabajadores decidieron, tuvieron la toma de decisión en sus manos y decidieron quien los represente en las negociaciones, dicho de otra manera jugaron a la democracia sin trucos, sin mentiras, fue juego limpio, ni la empresa ni el sindicato metieron mano.

Maxión Inmagusa se ha identificado por ser una empresa que respeta los derechos de sus trabajadores, una empresa donde en realidad gana quien tenga el respaldo de sus compañeros, y la verdad que eso es enviar buena señala a sus clientes, por la tranquilidad laboral.

En cuanto al incremento salarial todos sabemos que en cierta forma el tope es del 8 por ciento, son rasas las excepciones, claro que alguien puede decir que alcanzaron más pero es que suman aumentos en prestaciones, pero el directo al salario es un ocho por ciento, de eso no hay duda.

Nos leemos mañana..