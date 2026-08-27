Hasta que se venda AHMSA y nos paguen sacan el montacargas

Ex trabajadores de Altos Hornos de México endurecieron sus medidas de presión y al actuario del Juzgado Cuarto de Distrito, le advirtieron que no permitirán retirar el monta cargas hasta que la empresa se venda y ls paguen, mientras se sostienen en su postura nada van a retirar.

Ervey Valenzuela, dirigente del grupo de obreros en protesta dijo que pese a que el actuario Edgar Trejo, arribó a la puerta cuatro acompañado de un par de elementos de seguridad pública que intentaron retirar el movimiento la postura fue la misma no van a sacar nada del interior de la empresa.

"Sabemos que es un juez federal quien dio la orden, pero nuestros intereses se encuentran por encima de los bienes de una empresa que puede esperar a que se cumpla lo de la venta y después de que nos paguen la liquidación podrán disponer, antes no, es un acuerdo de todos los afectados" reiteró.

Señaló que no es posible que la empresa Bravo Montacargas reclame un bien argumentando que pierden sin tomar en cuenta que los trabajadores tienen más de tres años en espera y no reciben un solo beneficio, por ello van a sostenerse en la misma postura de no sacar nada.

El movimiento de ayer fue en la puerta cuatro en donde ya esperaban al actuario y en ese sentido el ex secretario general de la Sección 288 Francisco Rios Treviño, se sumó al movimiento de protesta y dijo que la lucha es sin colores, sin sindicatos y sin grupo solo con el interés de luchar por su derechos.

También participaron ex directivos del democrático minero, como Néstor Torres, ex secretario general de la Sección y el ex vocero Carlos Torres, además de otros activistas quienes como uno solo y ante la demora por vender la empresa decidieron participar de manera activa.

Coinciden que no es posible que siga el retiro de maquinaria y equipo y sostienen que primero se tiene que vender la empresa, en seguida les paguen y entonces los nuevos dueños pueden hacer lo que quieran, es decir entregar equipo que otros reclaman como propios.

Lo de ayer tomó otro giro, luego de que cambió la postura mientras no se les pague sus derechos no van a sacar nada, es cuestión de recordar que siempre manejaron la versión de que después del 25 de septiembre podrían retirar el montacargas pero ahora dicen que hasta que les paguen.

Por otro lado en el tema social, Notarios Públicos se encuentran preparados para participar en el programa anual Septiembre mes del testamento que es una oportunidad para que de manera oficial quien tenga bienes haga su testamento de esa hora al fallecer sus herederos no tendrán problema.

Benigno Gil de los Santos, dijo que normalmente el costo de un testamento tiene un precio de cinco mil pesos pero con el programa es por solo dos mil pesos, lo que representa un gran opción para que quienes tengan bienes inmuebles puedan dejar legalizado su herencia y evitar que sus hijos o herederos se peleen.

Señaló que el mes del testamento es una opción para que dejen todo legal, y cambiar el pensamiento y cultura de que al hacer el testamento es tanto como creer que pronto van a morir, es para no heredar problemas entre los hijos o herederos, dejar bienes no problemas, enfatizó.

Gil de los Santos, enfatizó que es común que la gente piense que los herederos van a respetar lo que ellos les dicen en vida que tal terreno o casa es para determinada persona con el fallecimiento cambia toda la estructura familiar y no se respeta nada y es cuando empiezan los problemas.

Nos leemos mañana..