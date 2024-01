Hay que repartir culpas del caso AHMSA

En redes sociales circula un video en donde Gerardo Salazar, responsabiliza a Leija de la situación de la empresa y el no pago, pero difiero de ese criterio con el respeto que se merece, es cuestión de recordar que en Cerro del Mercado, Hidalgo y otras secciones donde el titular el Sindicato Minero todo sigue igual.

Dicho de otra manera no entiendo las causas por las cuales no se toca ese tema, no dicen que esos trabajadores se encuentran en la misma situación, mi pegunta es también es culpa de Leija? Por aquello de que el titular es el Sindicato Minero y todo sigue, es raro que nadie recuerde ese hecho.

Incluso va para un año que en Hércules hicieron muchos desmanes cerraron las puertas de las minas y se inundó, todo ese bajo la promesa de que el Sindicato Minero arreglaría y en quince días se les empezaría a pagar los salarios, a final todo sigue igual, fue falsa la promesas.

Bajo todo lo anterior es bueno rectificar y si se va a culpar a alguien que se reparta, tanto al democrático como al minero, cuestión de preguntar cuantas despensas han recibido los trabajadores, o que tipo de apoyo, eso es hablar con la verdad, con la realidad en la mano, sin tomar partido.

Por otro lado la mañana de ayer se volvió a demostrar que los trabajadores ya se cansaron de movilizaciones, es solo desgaste tanto físico como emocional, podrán hacer mil reuniones, tomar miles de acuerdos y no se gana nada, tan simple como el movimiento de Roberto Hernández.

Así seguirán tratando de sacar ventaja, incluso en la reunión de ayer en la plaza principal estaban más ex trabajadores que reclaman el cinco por ciento que verdaderos trabajadores, ellos se encuentran ocupados trabajando o ateniendo asuntos personales ya no quieren desgastarse.

Porque también es cierto, la calidad de vida se ha deteriorado aumentan los reportes de trabajadores con problemas de salud mental, desesperados eso es de peligro, es lo que se debe de tomar en cuenta, cualquier otro movimientos la verdad que no va a prosperar ya se cansaron.

Lo correcto es evitar el desgaste físico y emocional de los trabajadores y sus familias, porque es de peligro, además se redujo el número de trabajadores que salen a pedir apoyo a los cruceros, siempre se les dijo la sociedad apoya pero también se cansa, entonces lo que sigue es esperar información oficial.

En otro tema en lo social, mucha razón tiene el titular del Repuve en la región Alejandro Pérez Fernández cuando insiste en su llamado a personas interesadas en comprar una unidad extranjera, les dice que primero chequen porque los loteros los engañan, les dicen que si entran.

Incluso destaca que todos los días llegan al módulo instalado en el estacionamiento del Aeropuerto Venustiano Carranza, a preguntar revisan la documentación y es cuando se les dice si o no, de esa manera no ser víctimas de fraude, si el titulo tiene inconsistencias no entran.

Y es que la fecha para legalizar es que las unidades hayan entrado al país antes del 20 de octubre del 2022, fuera de ese tiempo no entran, entonces como se tienen a la venta es fácil suponer que apenas ingresaron al país, es tiempo de que la gente valore la recomendación del Repuve.

Es la única forma de evitar problemas, si pagan antes de revisar, después aunque intenten no será posible se les regrese el dinero, eso está comprobado y como no hay contrato entonces tampoco hay manera de exigir les regresen lo que pagaron por la unidad, cada quien sabe como responder.

Nos leemos mañana..