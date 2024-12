Hay Voluntad Política De La Presidenta Sheinbaum.

Para el sector privado el acuerdo entre el Gobierno Federal y Micare, filial de AHMSA es el primer mensaje positivo que envío la Presidenta en torno al problema que presenta la siderúrgica y podría ser el inicio de una buena negociación que a final vendrá a beneficiar a los trabajadores.

Eugenio Williamson Iribarren, empresario y ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, recordó que siempre sostuvo que mientras de la Presidencia de la República no llegarán mensajes todo lo que se decía carecía de importancia y una prueba es lo que ocurrió el pasado fin de semana.

Indicó que ahora lo que sigue es negociar los adeudos con Pemex, CFE, IMSS y SAT eso generaría actividad entre los empresarios interesados en invertir en la siderúrgica que sigue paralizada y tiene sin empleo a miles de trabajadores que son los más interesados en que esto se solucione.

"Claro que es un tema muy complejo por las deudas y por la quiebra en que se encuentra, pero con sensibilidad y buena negociación será posible llegar a buenos acuerdos sobre todo al tomar como problema social, la situación aunque muchos digan que es privada lo que importa es proteger a los obreros" apuntó.

Por su parte Ismael Leija Escalante, coincidió con el empresario al señalar que empieza a observarse voluntad política para buscar la manera de sacar este serio problema social adelante, y con ello dar un respiro a los trabajadores que siguen en espera de buenas noticias de su fuente de trabajo.

Indicó que también se tiene que esperar que el Conciliador Víctor Aguilera Gómez, tome la designación, eso permitirá que las negociaciones avancen y aunque ya estamos a final de año lo que importa es sentar las bases de las platicas y enfocarse a negociar lo relativo a la deudas.

"Siempre hemos dicho que con la voluntad política del Gobierno Federal sería la manera de avanzar, ahora con el acuerdo con Micare, empiezan a darse condiciones para que se avance en camino corto, lo que todos buscamos es la recuperación de la fuente de trabajo" enfatizó.

No dudó que en así como salió la información del acuerdo con Micare, pronto haya noticias en cuanto a negocias los millonarios adeudos con dependencias federales si hay voluntad como se alcanza a observar no hay duda que pronto se tendrán noticias que favorezcan la reactivación de la fuente de trabajo.

Por otro lado por más de tres meses Néstor Cerros Camacho, no salía de su casa, todo el tiempo se la pasaba dormido, no podía asimilar que la empresa se declaró en quiebra y perdió su trabajo y antigüedad, 30 años de servicio en la siderúrgica le impedían recuperar su vida normal.

"No quería saber nada del mundo, me pasaba todo el día dormido, en ocasiones me levantaba a consumir mis alimentos y necesidades fisiológicas, la verdad fue aterrador ese trimestre, afortunadamente con el apoyo de mi esposa y familia, superé todo y entendía que había que seguir adelante" dice.

Señala que su esposa compró un automóvil y ahora se dedica a ofrecer viajes tanto al interior del país como del extranjero, poco a poco empieza a cobrar su actividad ya reencontrarse con la vida, después de esos tres mese de estrés que la impedían hacer su vida normal.

Ante este escenario sugirió a trabajadores busca la manera de auto emplearse lo anterior al recordar que AHMSA fue una escuela de mucho aprendizaje entonces pueden unir todos los conocimientos en las distintas áreas y armar una empresa multi servicios de paileria, soldadura, plomeros en fin todo lo aprendido en AHMSA.

Nos leemos mañana..