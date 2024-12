Seguirá Igual El Ambiente En AHMSA.

Pese a la serie de comentarios y la formación de la Comisión de Senadores que analizarán la quiebra de Altos Hornos de México, en realidad que no se espera nada positivo, se insiste mientras no haya facilidades por parte de la Federación a quien se le adeuda millones de pesos no habrá nada.

Lo anterior a pesar del interés de trabajadores que insisten en avanzar al remate pero será otro proceso lento, muy lento tomando en cuenta que no será nada fácil conseguir postores, dicen que Julio Villarreal, si le entra y que le invierte, pese a ello no es garantía de que se reactive la empresa.

En todo caso sería como maquiladora solo el área de laminación, el Alto Horno cinco embacado al igual que el resto de los equipos de la planta dos requieren de una millonaria suma para volverlos a poner en producción, eso lo conocen quienes han recorrido las instalaciones.

No hay duda que es un serio problema, mientras la raza sigue desesperada, incluso muchos hasta con problemas emocionales que se agudizan estas fechas de navidad y año nuevo, por falta de trabajo no tendrán condiciones de comprar los regalos para sus familias, algo muy lamentable.

De acuerdo a estudios de profesionales los problemas emocionales se convierten en problemas médicos, es decir se complica la salud de esos trabajadores a grado que en ocasiones hasta pueden morir como ha ocurrido con cuando menos unos 20 que se fueron a mejor vida.

Todo lo anterior obliga a analizar como corresponde el temu año más está por iniciar y la empresa seguirá paralizada, el remate si bien les va será hasta el primer trimestre del 2025 al recordar que los juzgados cierran el año el 18 de diciembre y el personal regresa hatsa enero del próximo año.

Por eso mismo se debe aclarar las cosas a los trabajadores aunque también es cierto cuando se le dice la verdad y directivos sindicales salen a declarar de inmediato empiezan los golpeteos, los responsabilizan cuando en realidad ellos también sufren las consecuencias del estado de la empresa.

Aquí no hay más que entender el cierre fue por el pleito de dos personas, se llevaron de encuentro miles de empleos tanto directos como indirectos sin importarles las consecuencias sociales, familiares y de salud, de eso nadie puede decir lo contrario todos conocemos la historia.

En otro tema, el pago de aguinaldo y ahorro, siempre trae cosas nada positivas, se dice que por principio para ir a una posada o reunión social, los trabajadores consumen alcohol y al día siguiente van a trabajar y las empresas instalan filtros entonces cuando los detectan empiezan los problemas.

La sugerencia siempre es que programen las fiestas cuando al día siguiente no tengan que ir a trabajar, la mayoría de las industrias de Frontera así lo hacen el viernes o sábado, con ello reducen las posibilidades de que trabajadores se presenten en condiciones no optas y no haya problema.

Porque tampoco se les puede prohibir la diversión, eso forma parte de la estructura de vida, no todo es trabajo, la diversión también es favorable porque permite que la mente se despeje por lo tanto al rendimiento será mejor, de eso existen estudios que así lo confirman, y es un tema que se debe tomar en cuenta.

Incluso es cuestión de recordar la aplicación de la Ley Silla, que permitirá a trabajadoras contar con un área de descanso y no trabajar las ocho horas de pie, incluso en la misma ley se establecen sanciones para los patrones que hagan caso omiso, y es una fuerte suma de dinero que tendrán que pagar.

Nos leemos mañana..