HOY SOLO REFLEXIÓN

Hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión dedicada a los padres, claro aquellos que se preocupan por el crecimiento de sus hijos, hay ocasiones que no lo entendemos, ojalá y la reflexión les ayude en su relación y su crecimiento.

Hay una escena que se repite en muchísimos hogares: Le hablas, le recuerdas algo importante, Intentas darle un consejo, Le haces una pregunta sencilla. Y recibes: silencio, una respuesta cortante, indiferencia, molestia, o una discusión inesperada. Y es cuando los padres terminan preguntándose: ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Por qué ya no quiere hablar conmigo? ¿Por qué parece que todo lo que digo le molesta?.

Y puede que duela profundamente sentir distancia con un hijo, es importante entender algo: la adolescencia es una etapa de cambios enormes, emocionales y mentales. El problema no es que tu hijo no te ame. El problema es que ya no sabe cómo expresar lo que siente.

Lo primero que debes saber: probablemente no te está rechazando a ti! Durante la adolescencia, los jóvenes atraviesan una de las etapas más complejas de la vida. Mientras los padres ven cambios de actitud, por dentro ellos pueden estar luchando con: inseguridad, presión social, miedo al rechazo, ansiedad, comparación constante, cambios hormonales, estrés académico, dudas sobre su identidad, emociones intensas que ni siquiera saben explicar.

Los adolescentes quieren independencia, pero al mismo tiempo siguen necesitando apoyo emocional. Ese conflicto interno puede hacer que: se aíslen, se irriten fácilmente, reaccionen mal, parezcan fríos, o dejen de comunicarse, puede que su comportamiento parezca de rechazo, cuando en realidad lo que ocurre es desconexión emocional.

Errores que pueden hacer que un adolescente deje de escuchar: Hablar solo para corregir Cuando la mayoría de conversaciones se convierten en: reglas, críticas, advertencias, correcciones, o reclamos, el adolescente empieza a asociar la comunicación con tensión.

Con el tiempo, muchos hijos sienten que: Nunca puedo hablar tranquilo, Siempre termino regañado, Mis papás solo ven lo malo. Y aunque los padres normalmente corrigen porque aman, el adolescente puede interpretarlo como rechazo constante. ¿Qué ayuda más? Buscar momentos donde la conversación no tenga que ver con problemas.

Hablar de: música, deportes, películas, amigos, intereses, sueños, cosas simples del día, lectores recuerden que la conexión emocional se fortalece cuando el adolescente siente que no solo lo buscan para corregirlo.

2. Interrumpir antes de escuchar: Algunos adolescentes sienten que los adultos responden demasiado rápido. Apenas empiezan a explicar algo y reciben: consejos inmediatos, críticas, sermones, comparaciones, o soluciones que no pidieron. Eso hace que poco a poco dejen de abrir su corazón. A veces el adolescente no está buscando una solución. Está buscando sentirse escuchado.

En lugar de responder inmediatamente, intenta: "Quiero entenderte." "Cuéntame más." "¿Cómo te hizo sentir eso?" "Entiendo por qué eso te afectó." Escuchar con calma crea seguridad emocional. Y cuando un adolescente se siente seguro, empieza a abrirse más.

3. Minimizar sus emociones: Sabemos que muchos padres crecieron escuchando frases como: No sea débil. Eso no es importante. En mis tiempos era peor. Estás exagerando.Pero para un adolescente, sus emociones sí son reales e intensas. Lo que para un adulto parece pequeño, para ellos puede sentirse enorme: perder amigos, sentirse excluidos, problemas escolares, rechazo, presión social, inseguridad física, comparación en redes sociales.

Cuando sus emociones son minimizadas, el mensaje que reciben es:"Lo que siento no importa." Y eso puede alejarlos emocionalmente: Validar no significa aprobar todo

Puedes validar sin estar de acuerdo. Por ejemplo: Entiendo que eso te dolió. Puedo ver que estás frustrado. Debe ser difícil pasar por eso. La validación emocional fortalece muchísimo la relación.

Hermoso mensaje, Verdad?

Dios nos Bendiga

Nos leemos mañana..